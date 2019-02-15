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Плюсовая температура продержится два дня в Новосибирске

Рубрика: общество

17.02.2019 09:04

фото с сайта pixabay.com

Следующая неделя в Новосибирске начнётся с высоких для середины февраля температур и мокрого снега.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня и завтра, 16-17 февраля, днём в Новосибирской области потеплеет до плюсовой температуры.

Сегодня, 16 февраля, температура составит -4…+1 градус. Днём будет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Также в некоторых районах города ожидаются гололёд и метели. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду с порывами до 18.

В ночь на понедельник, 17 февраля, в некоторых районах пройдут снег и метели, температура составит -3…-8 градусов. Днём потеплеет до -2…+3 градусов. Прогнозируются мокрый снег и гололёдица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 17.

Напомним, по данным синоптиков весенняя погода в Новосибирске продержится ещё почти неделю.

Теги: погода Гидрометцентр

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