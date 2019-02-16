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Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»Рубрика: общество
16.02.2019 14:25
ФОТОГРАФИИ АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ, видео со страницы Евгения Митрофанова в соцсети "ВКонтакте"
Новосибирцы вызывали сотрудников МВД, чтобы проверить законность строительных работ напротив новосибирской школы.
Сегодня, 16 февраля, неравнодушные местные жители решили помешать трактору, работающему на улице Советская, 63. Именно там, буквально напротив лицея № 22 «Надежда Сибири», ООО «АльянсСтрой» планировало построить многоэтажный бизнес-центр. Общественники и родители учеников выступили против этой идеи.
Этим утром новосибирский общественник Евгений Митрофанов опубликовал в соцсетях фото трактора с ковшом, который приехал на место скандальной стройки. Правозащитник написал, что началось строительство. Горожане начали пытаться воспрепятсвовать работе.
На место вызвали сотрудников полиции. Однако, как сообщили Сиб.фм в региональном МВД, правоохранители выяснили, что это были не строительные работы. Трактор пригнали для расчистки снега.
Напомним, в январе суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири».
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Лента новостей
Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»
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