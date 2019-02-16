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Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

Рубрика: общество

16.02.2019 14:25

ФОТОГРАФИИ АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ, видео со страницы Евгения Митрофанова в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирцы вызывали сотрудников МВД, чтобы проверить законность строительных работ напротив новосибирской школы.

Сегодня, 16 февраля, неравнодушные местные жители решили помешать трактору, работающему на улице Советская, 63. Именно там, буквально напротив лицея № 22 «Надежда Сибири», ООО «АльянсСтрой» планировало построить многоэтажный бизнес-центр. Общественники и родители учеников выступили против этой идеи.

Этим утром новосибирский общественник Евгений Митрофанов опубликовал в соцсетях фото трактора с ковшом, который приехал на место скандальной стройки. Правозащитник написал, что началось строительство. Горожане начали пытаться воспрепятсвовать работе.

На место вызвали сотрудников полиции. Однако, как сообщили Сиб.фм в региональном МВД, правоохранители выяснили, что это были не строительные работы. Трактор пригнали для расчистки снега.

Напомним, в январе суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири».

Теги: строительство социальные сети видео скандалы МВД

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Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

сегодня 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

сегодня 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

вчера 20:22 Наука 0 Коммент.

Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

вчера 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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