Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

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Около 8 млрд рублей выделят на строительство поликлиник в Новосибирске; они будут оснащены оборудованием нового поколения.

До 2022 года в городе построят семь поликлиник, общая мощность которых составит около семи тысяч посещений за смену. В присутствии губернатора Андрея Травникова и председателя совета директоров АО «Группа «ВИС» Игоря Снегурова подписали соответствующее соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и техобслуживания сети современных медицинских учреждений глава регионального минобра Константин Хальзов и член совета директоров «Группы «ВИС» Сергей Ромашёв.

Частным партнёром проекта выступит ООО «Седьмая инвестиционная компания», которая входит в группу «ВИС». В строительство поликлиник планируют вложить около 8 млрд рублей. Данный проект стал первым крупным в рамках государственно-частного партнёрства и самым масштабным в части реализации первичной медпомощи.

Поликлиники оснастят новейшим оборудованием, в том числе установят комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы и УЗИ. Заключённое же соглашение, по словам Андрея Травникова, позволит сократить дефицит медицинской инфраструктуры.

«Новые учреждения позволят обеспечить доступность и повысить качество оказываемой медицинской помощи, в том числе с учётом перспективного роста численности населения в строящихся микрорайонах г. Новосибирска (Плющихинского микрорайона, жилмассивов «Выборный», «Ключ-Камышенское плато», «Береговой», «Акатуйский» и др.). В поликлиниках будут внедрены современные медицинские технологии и применено оборудование нового поколения», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в январе стало известно, что в 2019 году в Новосибирской области ожидается строительство около 30 ФАПов, которые будут обслуживать 12 тысяч жителей региона.