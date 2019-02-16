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Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»Рубрика: общество
16.02.2019 11:12
фото со страницы Евгения Митрофанова в соцсети "ВКонтакте"
Скандальное строительство крупного бизнес-центра впритык к образовательному учреждению, по словам очевидцев, снова возобновилось.
Несколько лет длится скандал из-за строительства многоэтажного бизнес-центра напротив лицея № 22 «Надежда Сибири». Местные жители и родители учеников считают, что не только сами строительные работы могут быть опасными для детей. Людей также беспокоит, например, то, что новое здание перекроет проезд к школе, в том числе для скорой помощи и пожарных машин. Да и линейку ребятам негде будет проводить. Сегодня, 16 февраля, по этому делу вновь появился поворот.
Новосибирский общественник Евгений Митрофанов опубликовал на своих страницах в соцсетях фото, на которых трактор с ковшом, подъезжает к месту той самой стройки.
«Начата работа строительной техники у лицея 22 "Надежда Сибири"», — подписал фото правозащитник.
Стоит отметить, что 14 января суд отменил запрет на строительство бизнес-центра ООО «АльянсСтрой». Работы были до этого приостановлены по решению мэрии. В течение месяца ещё можно было обжаловать решение.
Напомним, в декабре стало известно, что мэрия собиралась предложить обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири».
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