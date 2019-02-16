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Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

Рубрика: общество

16.02.2019 11:12

фото со страницы Евгения Митрофанова в соцсети "ВКонтакте"

Скандальное строительство крупного бизнес-центра впритык к образовательному учреждению, по словам очевидцев, снова возобновилось.

Несколько лет длится скандал из-за строительства многоэтажного бизнес-центра напротив лицея № 22 «Надежда Сибири». Местные жители и родители учеников считают, что не только сами строительные работы могут быть опасными для детей. Людей также беспокоит, например, то, что новое здание перекроет проезд к школе, в том числе для скорой помощи и пожарных машин. Да и линейку ребятам негде будет проводить. Сегодня, 16 февраля, по этому делу вновь появился поворот.

Новосибирский общественник Евгений Митрофанов опубликовал на своих страницах в соцсетях фото, на которых трактор с ковшом, подъезжает к месту той самой стройки.

«Начата работа строительной техники у лицея 22 "Надежда Сибири"», — подписал фото правозащитник.

Стоит отметить, что 14 января суд отменил запрет на строительство бизнес-центра ООО «АльянсСтрой». Работы были до этого приостановлены по решению мэрии. В течение месяца ещё можно было обжаловать решение.

Напомним, в декабре стало известно, что мэрия собиралась предложить обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири».

 

Теги: строительство школы общественники скандалы

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

сегодня 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

вчера 20:22 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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