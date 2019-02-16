В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

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В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателейРубрика: общество
16.02.2019 13:01
фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"
Парень с девушкой ради шутки пристегнули себя к перилам в подъезде, вот только освободиться от оков у них уже не получилось.
Сегодня, 16 февраля, около 5 часов утра спасателей МАСС вызвали в один из жилых домов на улице Бориса Богаткова. Оказалось, что 25-летний юноша и 18-летняя девушка решили в шутку приковать себя наручниками к перилам подъездной лестницы. Однако освободиться они не смогли и вызвали спасателей.
Сотрудникам МАСС пришлось освобождать шутников при помощи слесарного инструмента. Спасательные работы завершили в 05:50.
«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49», — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.
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