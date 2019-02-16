В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"

Парень с девушкой ради шутки пристегнули себя к перилам в подъезде, вот только освободиться от оков у них уже не получилось.

Сегодня, 16 февраля, около 5 часов утра спасателей МАСС вызвали в один из жилых домов на улице Бориса Богаткова. Оказалось, что 25-летний юноша и 18-летняя девушка решили в шутку приковать себя наручниками к перилам подъездной лестницы. Однако освободиться они не смогли и вызвали спасателей.

Сотрудникам МАСС пришлось освобождать шутников при помощи слесарного инструмента. Спасательные работы завершили в 05:50.

«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49», — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.