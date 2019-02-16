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В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

Рубрика: общество

16.02.2019 13:01

фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте"

Парень с девушкой ради шутки пристегнули себя к перилам в подъезде, вот только освободиться от оков у них уже не получилось.

Сегодня, 16 февраля, около 5 часов утра спасателей МАСС вызвали в один из жилых домов на улице Бориса Богаткова. Оказалось, что 25-летний юноша и 18-летняя девушка решили в шутку приковать себя наручниками к перилам подъездной лестницы. Однако освободиться они не смогли и вызвали спасателей.

Сотрудникам МАСС пришлось освобождать шутников при помощи слесарного инструмента. Спасательные работы завершили в 05:50.

«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49»,  сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.

Теги: спасатели МАСС

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Предложить новость

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

сегодня 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

сегодня 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

вчера 20:22 Наука 0 Коммент.

Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых

вчера 19:16 Хроника 0 Коммент.

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

Военные инженеры обеспечили движение по «заминированной» дороге на учениях в Кузбассе

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирца лишили водительских прав на 13 лет

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

Известная новосибирская группа выпустила новый клип

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

К развитию новосибирской трамвайной сети привлекут частных инвесторов

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы вынуждены есть больше овощей и меньше мяса

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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