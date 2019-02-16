В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

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В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центраРубрика: проиcшествия
16.02.2019 17:31
фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"
Сотни новосибирцев вывели на улицу из торгового центра – на место приехали полиция, скорая и МЧС.
Сегодня, 16 февраля, около 17 часов в ТРЦ «Аура» (улица Военная, 5) произошла эвакуация. В соцсетях очевидцы рассказали: посетителям сообщали по громкой связи о том, что нужно покинуть помещение по техническим причинам. Другие же отметили, что видели около здания кинологов.
К ТРЦ подъехали кареты скорой помощи, полиция и пожарный расчёт. Как сообщили представители «Ауры» Сиб.фм, им поступило электронное письмо от анонима с предупреждением о заложенном взрывном устройстве. Поэтому в целях безопасности стартовала эвакуация.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим воздержаться от посещения ТРЦ в ближайшие часы», — написали представители.
Также было отмечено, что рассылка письма была массовой и предназначалась для большого количества компаний.
Эвакуация была завершена в 18:38, подозрительных предметов не было обнаружено.
Напомним, в январе новосибирцы сообщили об эвакуации в ТЦ «МЕГА».
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