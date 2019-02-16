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Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

Рубрика: общество

16.02.2019 16:23

фото со страницы Антона Палыча в соцсети Facebook

В преддверии масштабного мероприятия Красноярск пытаются украсить всеми возможными силами; в ход идут даже не совсем стандартные решения.

Красноярец Антон Палыч поделился своими наблюдениями на странице в Facebook: он заметил, как на улицу Дубровинского завезли мешки с белым снегом. Мужчина связал это с грядущей универсиадой. Антон Палыч также отметил, что в том районе уже давно не было чистого снега.

«Вот что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради неё кладут. И дома красят в -30. А те, что не красятся, те баннерами закрывают. И заборы ставят. И ёлки срубленные в снег втыкают. А вот и снег, видимо, подвезли…» — написал на своей странице красноярец.

Другое необычное украшение города, которое упомянул мужчина, появилось вчера, 15 февраля. В группе «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором рабочие вставляют срубленные ёлки во вкопанные в землю трубы. Таким образом была «посажена» небольшая аллея.

В мэрии рассказали в тот же день «МК в Красноярске», что ёлки администрации передали энергетики – они их срубили на своих объектах. Обычно деревья после этого утилизируют.

«Однако сейчас городу было предложено использовать уже срубленные ели для временного благоустройства территории, прилегающей к Николаевскому проспекту. Ели будут укреплены в специальных «гнёздах», и впоследствии их можно будет легко демонтировать», — отметили в мэрии.

Также там добавили, что ели демонтируют через пару недель.

Напомним, в декабре в Новосибирске приняли и торжественно пронесли в эстафете огонь Зимней универсиады-2019.

Теги: благоустройство социальные сети видео

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