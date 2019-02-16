Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

Лента новостейПредложить новость
Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»
Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад
Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске
В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии
Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиадеРубрика: общество
16.02.2019 16:23
фото со страницы Антона Палыча в соцсети Facebook
В преддверии масштабного мероприятия Красноярск пытаются украсить всеми возможными силами; в ход идут даже не совсем стандартные решения.
Красноярец Антон Палыч поделился своими наблюдениями на странице в Facebook: он заметил, как на улицу Дубровинского завезли мешки с белым снегом. Мужчина связал это с грядущей универсиадой. Антон Палыч также отметил, что в том районе уже давно не было чистого снега.
«Вот что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради неё кладут. И дома красят в -30. А те, что не красятся, те баннерами закрывают. И заборы ставят. И ёлки срубленные в снег втыкают. А вот и снег, видимо, подвезли…» — написал на своей странице красноярец.
Другое необычное украшение города, которое упомянул мужчина, появилось вчера, 15 февраля. В группе «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором рабочие вставляют срубленные ёлки во вкопанные в землю трубы. Таким образом была «посажена» небольшая аллея.
В мэрии рассказали в тот же день «МК в Красноярске», что ёлки администрации передали энергетики – они их срубили на своих объектах. Обычно деревья после этого утилизируют.
«Однако сейчас городу было предложено использовать уже срубленные ели для временного благоустройства территории, прилегающей к Николаевскому проспекту. Ели будут укреплены в специальных «гнёздах», и впоследствии их можно будет легко демонтировать», — отметили в мэрии.
Также там добавили, что ели демонтируют через пару недель.
Напомним, в декабре в Новосибирске приняли и торжественно пронесли в эстафете огонь Зимней универсиады-2019.
Комментарии
Лента новостей
Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»
Томская школьница выжила после падения с девятого этажа в День влюблённых
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад
Мода на личных финансовых советников набирает популярность в Новосибирске
В Новосибирской области начнут собирать технику по белорусской технологии
Статьи по теме
Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе
На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...
Помощь по адресу
Как решаются проблемы жителей округа № 3 и в каких ситуациях...
Новости по теме
Популярное