Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм

фото с сайта pixabay.com

Уходящая за горизонт неделя, с 11 по 17 февраля, была довольно горячей во всех смыслах. В скандал о махинациях хозуправления подкинули дров новыми подробностями. Сердца судьи и прокуроров вдруг, наконец, растаяли. Новосибирцы скупали валентинки и сгорали от любви. У крупного ТРЦ заметили дым, а в складах разгорелся крупный пожар. Но, главное, пришло весеннее тепло. Кратко о самых главных и горячих событиях этой недели — в Итогах Сиб.фм.

Из директора в подсудимую

Понедельник, 11 февраля. Арестованную по подозрениям в махинациях директора ГКУ «Хозяйственное управление» Наталью Малиновскую отправили в СИЗО. Там она будет дожидаться решения суда. Чиновницу подозревают в махинациях с поставками запчастей к автомобилям Toyota Camry из правительственного автопарка. Общая сумма ущерба составила почти 5 млн рублей.





Шалость почти удалась

Вторник, 12 февраля. Суд оправдал ученика новосибирского лицея Владимира Жоглика, и прекратил в отношении него уголовное преследование. Школьника обвиняли в том, что он взломал аккаунт электронного дневника и исправил там себе и одноклассникам оценки. Шалость, которую делали раньше многие дети (только с помощью ручки и хорошего ластика), переросла для подростка в статью «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем её модификацию». Днём ранее прокуратура также просила закрыть в его отношении уголовное дело.

Прозрачные 11,5 миллиарда

Среда, 13 февраля. На сайте Толмачёво показали макеты нового здания в аэропорту. Стены фасада будут прозрачными, как стекло. Реализацией проекта занимается известное московское архитектурное агентство SPEECH во главе с Сергеем Кузнецовым и Сергеем Чобаном. Как отметил второй, таким дизайном они хотят создать ощущение «взаимопроникновения между улицей и внутренней частью здания». На проект планируют потратить 11,5 миллиарда рублей.

Любовь в зимнем городе

Четверг, 14 февраля. Новосибирск погрузился в безумие Дня святого Валентина. Все заведения объявляют тематические акции, продавцы цветов купаются в деньгах, а найти вечером свободный столик в кафе становится чем-то на грани фантастики. Сиб.фм вёл трансляцию того, как горожане отмечали День влюблённых и что предпочитали дарить своим половинкам.

Пешком и без мяса

Пятница, 15 февраля. Новосибирскстат выяснил, что за прошлый год покупательная способность горожан снизилась на 4 %. Специалисты связывают это с соотношением роста доходов жителей Новосибирска и роста цен на продукты: стоимость некоторых товаров увеличилась быстрее, чем зарплаты населения. Так новосибирцам стали менее доступны хлеб, мясо и проезд на транспорте. Зато покупательная способность выросла на лук, капусту, сахар, яблоки, муку и водку.

Опасный спам

Суббота, 16 февраля. Посетителей и сотрудников ТРЦ « Аура» эвакуировали из здания. Причиной стало то, что руководству поступило анонимное электронное письмо, в котором сообщалось о заложенном в здании взрывном устройстве. При этом, как отметили представили ТРЦ, это была рассылка, адресованная большинству крупных компаний города. Не смотря сообщения в соцсетях о том, что из здания шёл дым, взрывного устройства в здании не обнаружили.

Горячее воскресенье

Воскресенье, 17 февраля. Плюсовые температуры впервые пришли в этом году в область. Жару ко всему подкинул и крупный пожар на продуктовом складе. Площадь возгорания составила почти тысячу квадратных метров, в тушении участвовало 88 человек и даже пожарный поезд. Только спустя более трёх часов сотрудников МЧС удалось ликвидировать открытое горение.