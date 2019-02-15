Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

3 балла
-1
66.7 75.25
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

15.02.2019 Наука 0 Коммент.

Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

Рубрика: общество

17.02.2019 13:33

фото из группы "Память | Децл | Кирилл Толмацкий" в соцсети "ВКонтакте"

В эфире телепрограммы женщина рассказала, что в последнее время Кирилл Толмацкий много работал и часто жаловался на здоровье.

Ирина Толмацкая, мать Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Дэцл, выдвинула свою версию того, что могло стать причиной смерти сына. Женщина уверена: всё дело было в большой нагрузке.

«Перенагрузки, он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога»,  заявила Ирина Толмацкая на программе в эфире Первого канала.

Рэпер Дэцл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце.

Напомним, в феврале друг Кирилла Толмацкого Андрей Разин заявил, что рэпер умер не своей смертью.

 

Теги: знаменитости скандалы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

15.02.2019 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
24.07.2018

История из воска

Чем интересна уникальная выставка восковых фигур и кунсткаме...

Читать далее
Image
12.05.2018

Быть или не быть: Солженицын

Что первично для писателя: факты или ху...

Читать далее

Новости по теме

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири» вчера 14:25 Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири» вчера 11:12 Взорвавшийся в Красноярске жилой дом должны были снести три года назад 15.02.2019 «ВКонтакте» будет судиться с сервисом по поиску людей по фото в соцсети 14.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину