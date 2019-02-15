Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

фото из группы "Память | Децл | Кирилл Толмацкий" в соцсети "ВКонтакте"

В эфире телепрограммы женщина рассказала, что в последнее время Кирилл Толмацкий много работал и часто жаловался на здоровье.

Ирина Толмацкая, мать Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Дэцл, выдвинула свою версию того, что могло стать причиной смерти сына. Женщина уверена: всё дело было в большой нагрузке.

«Перенагрузки, он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога», — заявила Ирина Толмацкая на программе в эфире Первого канала.

Рэпер Дэцл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце.

Напомним, в феврале друг Кирилла Толмацкого Андрей Разин заявил, что рэпер умер не своей смертью.