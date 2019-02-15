МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

фото и видео с сайта МЧС НСО

Почти тысяча квадратных метров продуктового склада горит в Новосибирске; на место пригнали пожарный поезд, а также вызвали сотрудников химико-радиометрической лаборатории.

В Дзержинском районе (улица Электрозаводской проезд) на складе с продуктами питания, в том числе и подсолнечным маслом, произошёл пожар. В 8:41 утра на его ликвидацию выехали пожарно-спасательные подразделения. Однако к 12 часам дня пока не удалось потушить здание.

Общая площадь пожара достигла уже 960 квадратных метров. На месте инцидента развернули штаб пожаротушения, определили боевые помещения, стянуты дополнительные силы и средства. Главная задача спасателей на данный момент – не допустить, чтобы огонь перешёл на соседние склады. Ранг пожара увеличили до номера три.





Также к месту доставили воду пожарным поездом. В пресс-службе МЧС сообщили, что здание находится в промышленной зоне и нет угрозы жилым домам.





«На месте работают сотрудники химико-радиометрической лаборатории для проведения замеров вредных веществ — превышение ПДК не допущено», — отметили в министерстве.

Напомним, в феврале сильнейший пожар уничтожил дом в Новосибирске.