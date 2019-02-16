Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

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Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державуРубрика: бизнес, экономика
18.02.2019 08:07
фото с сайта pixabay.com
По мнению зарубежной деловой газеты, у страны есть все шансы преуспеть на рынке высоких технологий.
Немецкая деловая газета Handelsblatt выразила предположение, что Россия в будущем может стать «великой IT-державой». К такому выводу пришли эксперты издания, потому что многие российские интернет-компании отличаются инновационностью. Уже на данный момент в стране происходит всплеск интернет-торговли, но пока Россия уступает в этом США.
Когда именно это произойдёт, эксперты не могут сказать точно. Всё дело в том, что в стране пока нет крупного глобального игрока на рынке высоких технологий.
Автор статьи отметил, что при этом стремительно растёт число пользователей интернета среди россиян: около 75 % жителей страны имеют возможность выхода в сеть. Также российский интернет-рынок с числом пользователей стал крупнейшим в Европе.
В качестве другого аргумента издание привело рост доходов Яндекса – они выросли за прошлый год на 36 % (свыше 1,8 миллиарда долларов). Прибыль же выросла на 430 % и составила 660 миллионов долларов.
Напомним, к 5 марта в Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов.
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