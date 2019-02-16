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Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

Рубрика: бизнес, экономика

18.02.2019 08:07

фото с сайта pixabay.com

По мнению зарубежной деловой газеты, у страны есть все шансы преуспеть на рынке высоких технологий.

Немецкая деловая газета Handelsblatt выразила предположение, что Россия в будущем может стать «великой IT-державой». К такому выводу пришли эксперты издания, потому что многие российские интернет-компании отличаются инновационностью. Уже на данный момент в стране происходит всплеск интернет-торговли, но пока Россия уступает в этом США.

Когда именно это произойдёт, эксперты не могут сказать точно. Всё дело в том, что в стране пока нет крупного глобального игрока на рынке высоких технологий.

Автор статьи отметил, что при этом стремительно растёт число пользователей интернета среди россиян: около 75 % жителей страны имеют возможность выхода в сеть. Также российский интернет-рынок с числом пользователей стал крупнейшим в Европе.

В качестве другого аргумента издание привело рост доходов Яндекса – они выросли за прошлый год на 36 % (свыше 1,8 миллиарда долларов). Прибыль же выросла на 430 % и составила 660 миллионов долларов.

Напомним, к 5 марта в Новосибирске запустят бесплатный бизнес-инкубатор для IT-специалистов.

Теги: IT экономика технологии интернет бизнес

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Предложить новость

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сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт Лыжни России-2019

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

вчера 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

вчера 11:02 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего лечения

вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура продержится два дня в Новосибирске

вчера 09:04 Общество 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

16.02.2019 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

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