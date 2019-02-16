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Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

Рубрика: общество

18.02.2019 09:03

фото с сайта pixabay.com

В городе стартует акция, которая поможет улучшить экологию сразу двумя вещами.

Горожане могут во время зимне-весеннего сезона в рамках акции «Дерево за макулатуру» обменять вторсырьё на саженец дерева или кустарника. Для участия нужно подать заявку, сдать макулатуру и получить своё зелёное вознаграждение в мае.

«В этом году можно получить саженцы ели, сосны, кедра, смородины, малины, яблони, смородины, сирени, луковицы лилий, пионов и других растений», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Контакты координатора акции в Новосибирске Марины Поповой можно найти в группе акции «Дерево за макулатуру. Сибирь».

Напомним, в феврале новосибирцам предложили на День святого Валентина подарить любимым деревья.

Теги: экология акции

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Предложить новость

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт Лыжни России-2019

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

вчера 12:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:02 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего лечения

вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура продержится два дня в Новосибирске

вчера 09:04 Общество 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

16.02.2019 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

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