Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

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В городе стартует акция, которая поможет улучшить экологию сразу двумя вещами.

Горожане могут во время зимне-весеннего сезона в рамках акции «Дерево за макулатуру» обменять вторсырьё на саженец дерева или кустарника. Для участия нужно подать заявку, сдать макулатуру и получить своё зелёное вознаграждение в мае.

«В этом году можно получить саженцы ели, сосны, кедра, смородины, малины, яблони, смородины, сирени, луковицы лилий, пионов и других растений», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Контакты координатора акции в Новосибирске Марины Поповой можно найти в группе акции «Дерево за макулатуру. Сибирь».

Напомним, в феврале новосибирцам предложили на День святого Валентина подарить любимым деревья.