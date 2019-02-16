Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

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Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на деревоРубрика: общество
18.02.2019 09:03
фото с сайта pixabay.com
В городе стартует акция, которая поможет улучшить экологию сразу двумя вещами.
Горожане могут во время зимне-весеннего сезона в рамках акции «Дерево за макулатуру» обменять вторсырьё на саженец дерева или кустарника. Для участия нужно подать заявку, сдать макулатуру и получить своё зелёное вознаграждение в мае.
«В этом году можно получить саженцы ели, сосны, кедра, смородины, малины, яблони, смородины, сирени, луковицы лилий, пионов и других растений», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Контакты координатора акции в Новосибирске Марины Поповой можно найти в группе акции «Дерево за макулатуру. Сибирь».
Напомним, в феврале новосибирцам предложили на День святого Валентина подарить любимым деревья.
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