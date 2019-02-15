Обрушение корпуса университета Петербурга: что известно на данный момент

фото: фонтанка.ру

В здании вуза обрушился потолок, когда там находилось около ста студентов и преподавателей.

В субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики обрушились перекрытия с пятого по второй этаж, а также кровли. Данный университетский корпус располагался в доме № 9А на улице Ломоносова — в здании Императорского коммерческого училища. Его построили в 1869-1871 годах, и он является объектом культурного наследия регионального значения.

По данным регионального МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Из здания эвакуировали свыше 80 человек. Спасатели также помогали студентам, а после преподавателям, выбраться с верхних этажей. Медицинская помощь никому не понадобилась.

«На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там», — сообщил «Интерфакс» глава МЧС Евгений Зиничев.

Власти города создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения. На место происшествия выезжал врио губернатора Александр Беглов.

МЧС назвали предварительной причиной обрушения нарушение технических требований при ремонте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Как только следователи завершат работу, сотрудники МЧС укрепят перекрытия опорами, снимут нависающие конструкции и начнут разбирать завалы.

Напомним, в феврале в Красноярске взорвался дом; в результате взрыва рухнули стены второго и третьего этажей дома и погибли два человека.