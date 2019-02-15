Обрушение корпуса университета Петербурга: что известно на данный момент

3 балла
-1
66.7 75.25
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

15.02.2019 Наука 0 Коммент.

Обрушение корпуса университета Петербурга: что известно на данный момент

Рубрика: проиcшествия

17.02.2019 11:31

фото: фонтанка.ру

В здании вуза обрушился потолок, когда там находилось около ста студентов и преподавателей.

В субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики обрушились перекрытия с пятого по второй этаж, а также кровли. Данный университетский корпус располагался в доме № 9А на улице Ломоносова — в здании Императорского коммерческого училища. Его построили в 1869-1871 годах, и он является объектом культурного наследия регионального значения.

По данным регионального МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Из здания эвакуировали свыше 80 человек. Спасатели также помогали студентам, а после преподавателям, выбраться с верхних этажей. Медицинская помощь никому не понадобилась.

«На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там»,  сообщил «Интерфакс» глава МЧС Евгений Зиничев.

Власти города создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения. На место происшествия выезжал врио губернатора Александр Беглов.

МЧС назвали предварительной причиной обрушения нарушение технических требований при ремонте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Как только следователи завершат работу, сотрудники МЧС укрепят перекрытия опорами, снимут нависающие конструкции и начнут разбирать завалы.

Напомним, в феврале в Красноярске взорвался дом; в результате взрыва рухнули стены второго и третьего этажей дома и погибли два человека.

Теги: несчастный случай Следственный комитет МЧС ЧП

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

15.02.2019 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
24.03.2014

Трудоустроить на совесть

Кто и как в Новосибирске помогает найти рабо...

Читать далее

Новости по теме

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе сегодня 14:02 МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео) сегодня 12:02

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину