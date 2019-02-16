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Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

Рубрика: бизнес

18.02.2019 07:06

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений, в разделе «Готовый бизнес», новосибирцам предлагают приобрести пансионат.

На новосибирском «Авито» выставили на продажу пансионат для престарелых в селе Красный Яр Ордынского района. За 15 млн рублей предлагают приобрести 2,5 гектара земли, на которых расположены два спальных трёхэтажных корпуса площадью в 2,218 тысячи квадратных метров. Вместимость пансионата до 150 отдыхающих. Также есть водонапорная башня.

«Столовая 431 квадратных метров; дом обслуживающего персонала 66,6 квадратного метра; баня 106,7 квадратного метра; кедровый дом 90 квадратных метров; котельная 225,6 квадратного метра; хозяйственная постройка 100 квадратных метров; своя подстанция», – написано в объявлении.

Автор объявления отметил, что пансионат используется круглогодично. Продавец готов рассмотреть бартер на недвижимость.

Напомним, в ноябре 2018 года выставили на продажу франшизу готового бизнеса по продаже бельгийского картофеля в кульках.

Теги: отдых пенсионеры недвижимость торговля бизнес Коммерческая недвижимость

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт Лыжни России-2019

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

вчера 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

вчера 11:02 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего лечения

вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура продержится два дня в Новосибирске

вчера 09:04 Общество 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

16.02.2019 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

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