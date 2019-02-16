Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

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Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской областиРубрика: бизнес
18.02.2019 07:06
фото с сайта avito.ru
На сайте бесплатных объявлений, в разделе «Готовый бизнес», новосибирцам предлагают приобрести пансионат.
На новосибирском «Авито» выставили на продажу пансионат для престарелых в селе Красный Яр Ордынского района. За 15 млн рублей предлагают приобрести 2,5 гектара земли, на которых расположены два спальных трёхэтажных корпуса площадью в 2,218 тысячи квадратных метров. Вместимость пансионата до 150 отдыхающих. Также есть водонапорная башня.
«Столовая 431 квадратных метров; дом обслуживающего персонала 66,6 квадратного метра; баня 106,7 квадратного метра; кедровый дом 90 квадратных метров; котельная 225,6 квадратного метра; хозяйственная постройка 100 квадратных метров; своя подстанция», – написано в объявлении.
Автор объявления отметил, что пансионат используется круглогодично. Продавец готов рассмотреть бартер на недвижимость.
Напомним, в ноябре 2018 года выставили на продажу франшизу готового бизнеса по продаже бельгийского картофеля в кульках.
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