Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений, в разделе «Готовый бизнес», новосибирцам предлагают приобрести пансионат.

На новосибирском «Авито» выставили на продажу пансионат для престарелых в селе Красный Яр Ордынского района. За 15 млн рублей предлагают приобрести 2,5 гектара земли, на которых расположены два спальных трёхэтажных корпуса площадью в 2,218 тысячи квадратных метров. Вместимость пансионата до 150 отдыхающих. Также есть водонапорная башня.

«Столовая 431 квадратных метров; дом обслуживающего персонала 66,6 квадратного метра; баня 106,7 квадратного метра; кедровый дом 90 квадратных метров; котельная 225,6 квадратного метра; хозяйственная постройка 100 квадратных метров; своя подстанция», – написано в объявлении.

Автор объявления отметил, что пансионат используется круглогодично. Продавец готов рассмотреть бартер на недвижимость.

Напомним, в ноябре 2018 года выставили на продажу франшизу готового бизнеса по продаже бельгийского картофеля в кульках.