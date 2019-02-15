3 балла
-1
66.7 75.25
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

15.02.2019 Наука 0 Коммент.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

Рубрика: проиcшествия

17.02.2019 14:02

фото с сайта МЧС НСО

Свыше трёх часов понадобилось новосибирским сотрудника МЧС, чтобы устранить открытый огонь на продуктовом складе.

Крупный пожар в складском комплексе Дзержинского района локализовали, пожарные ликвидировали открытое горение в 12:14. На место происшествия сотрудники МЧС выехали в 08:41. Всего в работе было задействовано 88 пожарных, сотрудников аварийно-спасательных формирований и служб жизнеобеспечения, а также 21 единица техники.

При пожаре никто не пострадал. На данный момент на месте проливают и разбирают конструкции.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Позже дознавателям министерства предстоит выяснить причину возгорания.

Напомним, 17 февраля МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе и опубликовало видео с места происшествия.

Теги: пожар МЧС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе

сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

15.02.2019 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
22.04.2018

Локоть – кандидат? - Итоги недели Сиб.фм

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее

Новости по теме

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео) сегодня 12:02 Обрушение корпуса университета Петербурга: что известно на данный момент сегодня 11:31 300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске 15.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину