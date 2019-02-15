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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе
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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складеРубрика: проиcшествия
17.02.2019 14:02
фото с сайта МЧС НСО
Свыше трёх часов понадобилось новосибирским сотрудника МЧС, чтобы устранить открытый огонь на продуктовом складе.
Крупный пожар в складском комплексе Дзержинского района локализовали, пожарные ликвидировали открытое горение в 12:14. На место происшествия сотрудники МЧС выехали в 08:41. Всего в работе было задействовано 88 пожарных, сотрудников аварийно-спасательных формирований и служб жизнеобеспечения, а также 21 единица техники.
При пожаре никто не пострадал. На данный момент на месте проливают и разбирают конструкции.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Позже дознавателям министерства предстоит выяснить причину возгорания.
Напомним, 17 февраля МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе и опубликовало видео с места происшествия.
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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на новосибирском складе
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