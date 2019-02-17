В Новосибирске впервые прошёл центральный старт Лыжни России-2019

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

В главной зимней спортивной акции России приняли участие 25 районов Новосибирской области; более 10 тысяч жителей области встали сегодня на лыжи.

Сегодня, в 17 февраля, состоялась XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России-2019. Губернатор Андрей Травников дал старт соревнованиям в Новосибирске, а также принял участие в забеге на 2019 метров.

«Впервые в Новосибирске проходит центральный старт «Лыжни России» — это замечательный праздник, который объединяет спортсменов-профессионалов, любителей, людей разных возрастов, семьи, трудовые коллективы – всех любителей лыжных гонок. Желаю отличного настроения, хорошего скольжения и результатов», — дал напутствие перед гонкой глава региона.

Новосибирская области в этом году впервые удостоилась правом на проведение центрального этапа Лыжни России. Старт был дан в 25 районах области. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в центральном старте на базе ИЯФ СО РАН им. А. Тульского.

Напомним, старт массового забега Лыжня России перенесли с 9 февраля на 17 февраля из-за холодов.