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В Новосибирске впервые прошёл центральный старт Лыжни России-2019

Рубрика: общество

17.02.2019 17:47

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

В главной зимней спортивной акции России приняли участие 25 районов Новосибирской области; более 10 тысяч жителей области встали сегодня на лыжи.

Сегодня, в 17 февраля, состоялась XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России-2019. Губернатор Андрей Травников дал старт соревнованиям в Новосибирске, а также принял участие в забеге на 2019 метров.

«Впервые в Новосибирске проходит центральный старт «Лыжни России» — это замечательный праздник, который объединяет спортсменов-профессионалов, любителей, людей разных возрастов, семьи, трудовые коллективы – всех любителей лыжных гонок. Желаю отличного настроения, хорошего скольжения и результатов», —  дал напутствие перед гонкой глава региона.

Новосибирская области в этом году впервые удостоилась правом на проведение центрального этапа Лыжни России. Старт был дан в 25 районах области. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в центральном старте на базе ИЯФ СО РАН им. А. Тульского.

Напомним, старт массового забега Лыжня России перенесли с 9 февраля на 17 февраля из-за холодов.

Теги: спорт Правительство Новосибирской области Травников Андрей

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В Новосибирске впервые прошёл центральный старт Лыжни России-2019

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Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

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Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

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В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

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Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

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вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

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