Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте", видео с ютуб-канала "Инцидент Новосибирск"

Недалеко от клиники Мешалкина опрокинулась иномарка; в результате аварии погиб ребёнок и пострадал водитель.

Инцидент произошёл вчера, 16 февраля, в 18 часов на Бердском шоссе. 27-летняя женщина ехала на Śkoda Oktavia в сторону проспекта Строителей и, когда она была напротив клиники Мешалкина, наехала на снежный вал. В результате её автомобиль опрокинулся.

В ДТП погиб пассажир машины — восьмилетняя девочка. Её доставили с места происшествия в больницу с тяжёлыми травмами, однако спустя несколько часов она скончалась.

Женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в местное медучреждение. У неё травмы ключицы.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в январе четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском.