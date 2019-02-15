Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

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Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссеРубрика: проиcшествия
17.02.2019 12:20
фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте", видео с ютуб-канала "Инцидент Новосибирск"
Недалеко от клиники Мешалкина опрокинулась иномарка; в результате аварии погиб ребёнок и пострадал водитель.
Инцидент произошёл вчера, 16 февраля, в 18 часов на Бердском шоссе. 27-летняя женщина ехала на Śkoda Oktavia в сторону проспекта Строителей и, когда она была напротив клиники Мешалкина, наехала на снежный вал. В результате её автомобиль опрокинулся.
В ДТП погиб пассажир машины — восьмилетняя девочка. Её доставили с места происшествия в больницу с тяжёлыми травмами, однако спустя несколько часов она скончалась.
Женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в местное медучреждение. У неё травмы ключицы.
«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Напомним, в январе четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском.
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