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Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Рубрика: проиcшествия

17.02.2019 12:20

фото из группы "Спасатели МАСС" в соцсети "ВКонтакте", видео с ютуб-канала "Инцидент Новосибирск"

Недалеко от клиники Мешалкина опрокинулась иномарка; в результате аварии погиб ребёнок и пострадал водитель.

Инцидент произошёл вчера, 16 февраля, в 18 часов на Бердском шоссе. 27-летняя женщина ехала на Śkoda Oktavia в сторону проспекта Строителей и, когда она была напротив клиники Мешалкина, наехала на снежный вал. В результате её автомобиль опрокинулся.

В ДТП погиб пассажир машины — восьмилетняя девочка. Её доставили с места происшествия в больницу с тяжёлыми травмами, однако спустя несколько часов она скончалась.

Женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в местное медучреждение. У неё травмы ключицы.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в январе четыре человека погибли при столкновении маршрутки и лесовоза под Иркутском.

Теги: аварии ДТП видео МВД

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сегодня 14:02 Хроника 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Афиша 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

вчера 23:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» сразится с нижегородским «Торпедо»

вчера 13:32 Афиша 0 Коммент.

Семь новых поликлиник построят за три года в Новосибирске

вчера 13:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей

вчера 12:05 Экономика 0 Коммент.

Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири»

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

«Старый дом» задействует зрительный зал в новом спектакле по роману Гузели Яхиной

вчера 10:01 Афиша 0 Коммент.

Юные хоккеисты из сельского клуба «Штурм» привезли бронзовую медаль в Новосибирскую область

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Битву времён Второй мировой войны реконструируют в Новосибирске

вчера 08:09 Афиша 0 Коммент.

Старение удваивает риск проявления хронических заболеваний – новосибирские учёные

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