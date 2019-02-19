Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

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Философ, программист и психотерапевт порассуждают о том, почему в обществе есть страх перед ИИ и что произойдёт, если роботы ворвутся в нашу повседневность.

Сегодня, 19 февраля, в новосибирском баре «Открой рот» пройдёт публичная дискуссия на тему «Искусственный интеллект – угроза или помощник для человека?». Главными участниками спора станут управляющий партнёра IVoice Technology Андрей Заворин, основатель и совладелец группы компаний Miniapps.pro Виталий Гумиров, психотерапевт Игорь Лях и кандидат философских наук и заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ Игорь Вальдман.

Эксперты попробуют выяснить, наступит ли когда-нибудь бунт роботов, что будет если нарушить три закона робототехники, и может ли искусственный интеллект обладать юмором и сочувствовать человеку.

Мероприятие пройдёт по адресу улица Ленина, 8. Начало в 18:30, вход свободный.

Напомним, в ноябре 2018 года лекция о маньяках нового поколения прошла в Новосибирске.