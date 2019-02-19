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Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

Рубрика: афиша, наука

19.02.2019 07:04

фото с сайта pixabay.com

Философ, программист и психотерапевт порассуждают о том, почему в обществе есть страх перед ИИ и что произойдёт, если роботы ворвутся в нашу повседневность.

Сегодня, 19 февраля, в новосибирском баре «Открой рот» пройдёт публичная дискуссия на тему «Искусственный интеллект – угроза или помощник для человека?». Главными участниками спора станут управляющий партнёра IVoice Technology Андрей Заворин, основатель и совладелец группы компаний Miniapps.pro Виталий Гумиров, психотерапевт Игорь Лях и кандидат философских наук и заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ Игорь Вальдман.

Эксперты попробуют выяснить, наступит ли когда-нибудь бунт роботов, что будет если нарушить три закона робототехники, и может ли искусственный интеллект обладать юмором и сочувствовать человеку.

Мероприятие пройдёт по адресу улица Ленина, 8. Начало в 18:30, вход свободный.

Напомним, в ноябре 2018 года лекция о маньяках нового поколения прошла в Новосибирске.

Теги: IT технологии философия

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры

сегодня 08:02 Недвижимость 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

вчера 16:14 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде

вчера 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

вчера 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

вчера 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

вчера 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

вчера 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

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