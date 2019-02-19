Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

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Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском бареРубрика: афиша, наука
19.02.2019 07:04
фото с сайта pixabay.com
Философ, программист и психотерапевт порассуждают о том, почему в обществе есть страх перед ИИ и что произойдёт, если роботы ворвутся в нашу повседневность.
Сегодня, 19 февраля, в новосибирском баре «Открой рот» пройдёт публичная дискуссия на тему «Искусственный интеллект – угроза или помощник для человека?». Главными участниками спора станут управляющий партнёра IVoice Technology Андрей Заворин, основатель и совладелец группы компаний Miniapps.pro Виталий Гумиров, психотерапевт Игорь Лях и кандидат философских наук и заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ Игорь Вальдман.
Эксперты попробуют выяснить, наступит ли когда-нибудь бунт роботов, что будет если нарушить три закона робототехники, и может ли искусственный интеллект обладать юмором и сочувствовать человеку.
Мероприятие пройдёт по адресу улица Ленина, 8. Начало в 18:30, вход свободный.
Напомним, в ноябре 2018 года лекция о маньяках нового поколения прошла в Новосибирске.
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Лента новостей
Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону
В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
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