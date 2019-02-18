Эксперты обнаружили в одном из кефиров кишечную палочку

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Во время лабораторных исследований специалисты занесли два образца в список опасных для здоровья продуктов.

Эксперты «Росконтроля» на своём сайте опубликовали результаты исследований разных марок кефира. Проверку проходили семь образцов: «Лакомо — Наша семья», «Дмитровский молочный завод», «Авида», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Милава» и «Свитлогорье».

По мнению специалистов, продукт марки «Лакомо – Наша семья» сложно назвать кефиром. Образец содержит много растительных жиров. Только в двух образцах не было найдено крахмала – это «Дмитровский молочный завод» и «Милава». Остальную продукцию «Росконтроль» занёс в чёрный список.

Два образца эксперты сочли небезопасными для здоровья. Первый – «Лакомо – Наша семья», в нём специалисты нашли плесень. Её количество в восемь раз превышает верхнюю границу нормы. Второй – «Авида», в продукте обнаружили кишечную палочку – показатель фекального загрязнения.

Первое место в рейтинге занял кефир «Простоквашино». Образец соответствует ГОСТу и полностью безопасен для здоровья.

Напомним, почти неделю назад «Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников.