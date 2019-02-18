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Эксперты обнаружили в одном из кефиров кишечную палочку

Рубрика: общество

18.02.2019 17:52

фото с сайта pixabay.com

Во время лабораторных исследований специалисты занесли два образца в список опасных для здоровья продуктов. 

Эксперты «Росконтроля» на своём сайте опубликовали результаты исследований разных марок кефира. Проверку проходили семь образцов: «Лакомо — Наша семья», «Дмитровский молочный завод», «Авида», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Милава» и «Свитлогорье».

По мнению специалистов, продукт марки «Лакомо – Наша семья» сложно назвать кефиром. Образец содержит много растительных жиров. Только в двух образцах не было найдено крахмала – это «Дмитровский молочный завод» и «Милава». Остальную продукцию «Росконтроль» занёс в чёрный список. 

Два образца эксперты сочли небезопасными для здоровья. Первый – «Лакомо – Наша семья», в нём специалисты нашли плесень. Её количество в восемь раз превышает верхнюю границу нормы. Второй – «Авида», в продукте обнаружили кишечную палочку – показатель фекального загрязнения. 

Первое место в рейтинге занял кефир «Простоквашино». Образец соответствует ГОСТу и полностью безопасен для здоровья. 

Напомним, почти неделю назад «Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников.

 

Теги: Росконтроль кефир кишечная палочка

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сегодня 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

сегодня 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

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сегодня 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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