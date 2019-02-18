ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

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Рубрика: политика

18.02.2019 12:44

фото с сайта novosibirsk.er.ru

Почти год назад Александра Полищука уволил мэр города Анатолий Локоть за нарушения при подсчёте голосов.

Сегодня, 15 февраля, на оперативном совещании Андрей Травников назначил нового начальника государственной жилищной инспекции. К своим новым обязанностям приступил Александр Полищук. 

«Для вас есть особое напутствие, потому что вы приступаете к работе в непростой период. Зимой любая погода накладывает определённые требования. С сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более серьёзно подходила к проверке содержания территорий и кровель здания. Это напрямую связано с безопасностью людей. В этом году в других городах уже были случаи, когда люди гибли из-за падения снега и льда с крыш», – отметил губернатор. 

Напомним, что год назад Полищука уволил мэр города Анатолий Локоть. Бывшего главу района обвинили в нарушениях при подсчёте голосов новосибирцев за объекты, которые должны были благоустроить в течение четырёх лет. После громкого публичного обвинения и увольнения Полищук попал в больницу. После этого он подал иск в Центральный районный суд Новосибирска с требованием, чтобы мэрия восстановила его в должности. Суд удовлетворил требования бывшего главы и обязал мэрию выплатить штраф.

Чиновник также прославился «именными» ямами на дорогах Дзержинского района, которые общественники Новосибирска называли «провалами Полищука».

Напомним, в этом месяце Анатолий Локоть уволил начальника управления мэрии по жилищным вопросам.

Теги: Локоть Полищук Травников

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Лента новостей

Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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