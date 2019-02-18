ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

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Почти год назад Александра Полищука уволил мэр города Анатолий Локоть за нарушения при подсчёте голосов.

Сегодня, 15 февраля, на оперативном совещании Андрей Травников назначил нового начальника государственной жилищной инспекции. К своим новым обязанностям приступил Александр Полищук.

«Для вас есть особое напутствие, потому что вы приступаете к работе в непростой период. Зимой любая погода накладывает определённые требования. С сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более серьёзно подходила к проверке содержания территорий и кровель здания. Это напрямую связано с безопасностью людей. В этом году в других городах уже были случаи, когда люди гибли из-за падения снега и льда с крыш», – отметил губернатор.

Напомним, что год назад Полищука уволил мэр города Анатолий Локоть. Бывшего главу района обвинили в нарушениях при подсчёте голосов новосибирцев за объекты, которые должны были благоустроить в течение четырёх лет. После громкого публичного обвинения и увольнения Полищук попал в больницу. После этого он подал иск в Центральный районный суд Новосибирска с требованием, чтобы мэрия восстановила его в должности. Суд удовлетворил требования бывшего главы и обязал мэрию выплатить штраф.

Чиновник также прославился «именными» ямами на дорогах Дзержинского района, которые общественники Новосибирска называли «провалами Полищука».

Напомним, в этом месяце Анатолий Локоть уволил начальника управления мэрии по жилищным вопросам.