Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

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В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области подвели итоги форума в Сочи.

С 14 по 15 февраля в Сочи прошёл Российский инвестиционный форум, на котором собрались главы многих регионов Российской Федерации, а также крупные предприниматели и инвесторы. На форуме были представители и от Новосибирска — некоторым удалось заключить контракты, которые изменят образ Новосибирска. Итоги этих договорённостей подвели в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР):

1. Так, на форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo Нил Старрок и гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов подписали соглашение о реализации проекта по строительству в Новосибирске завода по производству снеков на 10 миллиардов рублей.

2. В Новосибирске построят распределительный центр площадью 37 тысяч квадратных метров для компании Х5 Retail Group ФТС «Пятёрочка» на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. По оценке экспертов, проект потребует 1,3 млрд рублей инвестиций и будет построен к сентябрю 2019 года.

3. Семь поликлиник построят в разных районах Новосибирска на деньги частного бизнеса и государства. Инвестор для этого проекта был определён на конкурсной основе, а сама практика сотрудничества частного и государственного капитала в сфере здравоохранения и оказания первой медицинской помощи – передовой для России опыт.

4. Также на форуме АИР представило несколько новосибирских проектов в рамках кейс-зоны, один из которых – создание завода по производству стеклянных микросфер широкого диапазона применения: авиа- и автопромышленность, строительство, радиоэлектроника, строительство теплоизоляционных и теплоизоляционных красок; а другой – строительство завода по производству детского и взрослого кисломолочного питания компании «Трейд милк».

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» в Новосибирск на строительство социальных объектов выделят около 2 миллиардов рублей.