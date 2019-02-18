«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

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Индивидуальный предприниматель из Томска задолжала за аренду помещения более 2 миллионов рублей; рассчитываться ей придётся имуществом, в том числе цветами.

Томская бизнес-леди, занимавшаяся цветочным бизнесом, накопила более двух миллионов рублей долга за аренду помещения. Добровольно погашать просроченные платежи она отказалась даже после решения суда. Денежных средств на счетах, как и движимого или недвижимого имущества у должницы не оказалось.

«В ходе проверки приставы наложили арест на имущество, принадлежащее должнику: холодильное оборудование для цветов, сувенирную продукцию, мягкие игрушки, цветочные растения. В общей сложности под арест попало 643 наименования товаров, предварительной стоимостью около 100 тысяч рублей», – сообщается на сайте ведомства.

На погашение задолженности бизнес-леди дали 10 дней.

Напомним, в январе 2019 года судебные приставы объявили в розыск зарегистрированного в Новосибирске Жерара Депардье за задолженность по налогам.