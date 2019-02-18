«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

Лента новостейПредложить новость
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»
«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вуменРубрика: общество
18.02.2019 13:17
фото с сайта pixabay.com
Индивидуальный предприниматель из Томска задолжала за аренду помещения более 2 миллионов рублей; рассчитываться ей придётся имуществом, в том числе цветами.
Томская бизнес-леди, занимавшаяся цветочным бизнесом, накопила более двух миллионов рублей долга за аренду помещения. Добровольно погашать просроченные платежи она отказалась даже после решения суда. Денежных средств на счетах, как и движимого или недвижимого имущества у должницы не оказалось.
«В ходе проверки приставы наложили арест на имущество, принадлежащее должнику: холодильное оборудование для цветов, сувенирную продукцию, мягкие игрушки, цветочные растения. В общей сложности под арест попало 643 наименования товаров, предварительной стоимостью около 100 тысяч рублей», – сообщается на сайте ведомства.
На погашение задолженности бизнес-леди дали 10 дней.
Напомним, в январе 2019 года судебные приставы объявили в розыск зарегистрированного в Новосибирске Жерара Депардье за задолженность по налогам.
Комментарии
Лента новостей
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Прогноз на веру
Как себя чувствует российская экономика и пойдёт ли она на поп...
Гражданки мира
Зачем люди из Сибири оканчивают иностранные университеты, и ско...
Новости по теме
Популярное