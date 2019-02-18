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«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

Рубрика: общество

18.02.2019 13:17

фото с сайта pixabay.com

Индивидуальный предприниматель из Томска задолжала за аренду помещения более 2 миллионов рублей; рассчитываться ей придётся имуществом, в том числе цветами. 

Томская бизнес-леди, занимавшаяся цветочным бизнесом, накопила более двух миллионов рублей долга за аренду помещения. Добровольно погашать просроченные платежи она отказалась даже после решения суда. Денежных средств на счетах, как и движимого или недвижимого имущества у должницы не оказалось. 

«В ходе проверки приставы наложили арест на имущество, принадлежащее должнику: холодильное оборудование для цветов, сувенирную продукцию, мягкие игрушки, цветочные растения. В общей сложности под арест попало 643 наименования товаров, предварительной стоимостью около 100 тысяч рублей», – сообщается на сайте ведомства. 

На погашение задолженности бизнес-леди дали 10 дней. 

Напомним, в январе 2019 года судебные приставы объявили в розыск зарегистрированного в Новосибирске Жерара Депардье за задолженность по налогам. 

Теги: Томская область цветы

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Предложить новость

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сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

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Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

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