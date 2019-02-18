Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

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Пожар произошёл на 12 этаже; спустя 12 минут на место прибыли спасатели.

В Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар. Загорелась одна из квартир жилого 17-этажного дома на улице Ключ-Камышенское плато, 12.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, информация о возгорании поступила в дежурную часть в 12:38. Через 12 минут пожарные прибыли на место происшествия и устранили пламя.

«Горел 12 этаж, для спасения людей пришлось применять спецсредства. 17 человек спустили при помощи лестниц, 12 эвакуировались самостоятельно. Причины возгорания устанавливаются», – пояснили в пресс-центре ведомства.

Также в МЧС сообщили, что погибших нет, однако информация о наличии пострадавших не уточняется.

Напомним, ранее новосибирские пожарные три часа боролись с огнём на продуктовом складе.