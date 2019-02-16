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На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

Рубрика: общество

18.02.2019 10:20

фото с сайта pixabay.com

На лёд в Искитиме выйдут спортсмены 2007 года рождения. 

Сегодня в Искитиме открывается детский хоккейный турнир, на открытие ждут звёзд советского и российского хоккея.

В мире детского спорта новосибирский турнир без преувеличения можно назвать неординарным событием. Во-первых, в списке участников – топовые хоккейные школы Сибири, Дальнего Востока, Урала, а также Москвы и Сочи. Во-вторых, для специалистов это хорошая возможность сравнить уровень хоккейной подготовленности команд востока, центра и запада страны. 

С сегодняшнего дня и до 24 февраля у профессионалов и болельщиков есть возможность наблюдать за боями сильнейших детских команд страны. На лёд выйдут спортсмены 2007 года рождения. Матчи пройдут в городе Искитиме Новосибирской области, на льду спорткомплекса «Арена-300». 

Ожидается, что следить за ходом знакового мероприятия прибудут именитые хоккеисты: Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. 

Напомним, в выходные в Новосибирске прошёл необычный спортивный турнир среди пожарных и спасателей. В хоккей участники команд играли не в коньках, а в валенках.

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