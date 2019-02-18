Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

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Мужчина унёс 28 коробок; в каждой коробке было 2500 листов.

Следователи Дзержинского района Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении мужчины 39-и лет, который подозревается в похищении 28 коробок бумаги формата «А-4». Преступление, в котором подозревается задержанный мужчина, было совершено в декабре прошлого года, однако его личность удалось установить лишь сейчас.

Украденные коробки принадлежали оптово-продовольственной фирме, в офис которой нагрянул похититель. В коридоре офисного здания мужчина обнаружил коробки с бумагой, оставленные без присмотра, которые и решил украсть.

Преступник смог унести 28 коробок, в каждой из которых находилось по пять пачек бумаги – в совокупности это около 70 тысяч листов.

В пресс-лужбе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мужчину из Новосибирска лишили водительских прав на 13 лет.