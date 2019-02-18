5 баллов
-1
66.7 75.25
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

Рубрика: проиcшествия

18.02.2019 11:01

фото с сайта pixabay.com

Мужчина унёс 28 коробок; в каждой коробке было 2500 листов. 

Следователи Дзержинского района Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении мужчины 39-и лет, который подозревается в похищении 28 коробок бумаги формата «А-4». Преступление, в котором подозревается задержанный мужчина, было совершено в декабре прошлого года, однако его личность удалось установить лишь сейчас. 

Украденные коробки принадлежали оптово-продовольственной фирме, в офис которой нагрянул похититель. В коридоре офисного здания мужчина обнаружил коробки с бумагой, оставленные без присмотра, которые и решил украсть.

Преступник смог унести 28 коробок, в каждой из которых находилось по пять пачек бумаги – в совокупности это около 70 тысяч листов. 

В пресс-лужбе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мужчину из Новосибирска лишили водительских прав на 13 лет.

 

 

Теги: кража Новосибирск происшествие

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Новосибирского поставщика яиц обокрали посреди трассы 15.02.2019 300 спасателей и пожарных сыграют в хоккей в валенках в Новосибирске 15.02.2019 Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии 28.12.2018

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе