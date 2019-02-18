Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

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Лидерами по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, Новосибирская область занимает место в третьем десятке.

Новосибирская область заняла 24 строчку в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Список составлен по итогам исследования агентства РИА Новости. Эксперты учитывали 70 показателей, в том числе доходы населения, демографию, безопасность, развитие экономики и инфраструктуры, а также данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

По сравнению с прошлым годом десятка лидеров не изменилась. На первых позициях – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан и Белгородская область. Замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесская республика и республика Тыва. За год заметно снизились показатели у Алтайского и Красноярского краёв – в рейтинге они спустились на семь мест.

По оценкам экспертов, в будущем году список лидеров должен остаться без изменений. Незначительные подвижки могут произойти в середине рейтинга из-за неравномерности территориального развития.

Напомним, в январе Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира.