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Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

Рубрика: общество

18.02.2019 12:01

фото Валерия Иванова

Лидерами по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, Новосибирская область занимает место в третьем десятке.

Новосибирская область заняла 24 строчку в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Список составлен по итогам исследования агентства РИА Новости. Эксперты учитывали 70 показателей, в том числе доходы населения, демографию, безопасность, развитие экономики и инфраструктуры, а также данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

По сравнению с прошлым годом десятка лидеров не изменилась. На первых позициях – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан и Белгородская область. Замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесская республика и республика Тыва. За год заметно снизились показатели у Алтайского и Красноярского краёв – в рейтинге они спустились на семь мест.

По оценкам экспертов, в будущем году список лидеров должен остаться без изменений. Незначительные подвижки могут произойти в середине рейтинга из-за неравномерности территориального развития.

Напомним, в январе Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира.

Теги: Новосибирская область рейтинг

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Предложить новость

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Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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