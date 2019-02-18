Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

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После публикации новости о том, в каких условиях находятся пациенты одной из больниц в Новосибирской области, учреждением заинтересовались в прокуратуре.

Прокурор Мошковского района Сергей Пустовой начал проверку после публикации новости о нарушении в детском отделении районной больницы санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Всё началось с того, что местные жители пожаловались общественникам на невыносимые условия в детской поликлинике. Здание уже давно требует ремонта, из окон дует, матрасы грязные и даже нет душа, так что детей вынуждены купать в раковине для посуды и овощей.

В региональной прокуратуре отметили, что Роспотребнадзор в ходе плановой проверки также нашли нарушения требований СанПиН в двух палатах. Проверка ещё продолжается.

«Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности проверит прокуратура района совместно с сотрудниками районного отдела ГУ МЧС России. О результатах проверки будет дополнительно сообщено», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 14 февраля общественники направили обращение в Минздрав с просьбой проверить данную поликлинику.