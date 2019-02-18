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Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

Рубрика: общество

18.02.2019 18:42

скриншот с сервиса Google Maps

После публикации новости о том, в каких условиях находятся пациенты одной из больниц в Новосибирской области, учреждением заинтересовались в прокуратуре.

Прокурор Мошковского района Сергей Пустовой начал проверку после публикации новости о нарушении в детском отделении районной больницы санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Всё началось с того, что местные жители пожаловались общественникам на невыносимые условия в детской поликлинике. Здание уже давно требует ремонта, из окон дует, матрасы грязные и даже нет душа, так что детей вынуждены купать в раковине для посуды и овощей.

В региональной прокуратуре отметили, что Роспотребнадзор в ходе плановой проверки также нашли нарушения требований СанПиН в двух палатах. Проверка ещё продолжается.

«Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности проверит прокуратура района совместно с сотрудниками районного отдела ГУ МЧС России. О результатах проверки будет дополнительно сообщено», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 14 февраля общественники направили обращение в Минздрав с просьбой проверить данную поликлинику.

Теги: больницы прокуратура дети Роспотребнадзор проверки

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Лента новостей

Предложить новость

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

сегодня 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

сегодня 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде

сегодня 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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