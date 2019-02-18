В Бердске собирают подписи против изоляции рунета

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Петицию создали 15 февраля; за три дня документ собрал менее 30 подписей.

Бердский общественник создал петицию против изоляции русского сегмента сети Интернет. По его мнению, принятый Госдумой в первом чтении законопроект ограничивает свободу граждан.

«Я считаю, что пользоваться свободным интернетом и оставлять там свои комментарии по какому-либо поводу свободно достаточно важно, и некоторые действия со стороны власти мне кажутся не совсем приемлемыми, всё же не в Северной Корее живём», – рассказал Сиб.фм создатель петиции Антон Войтих.

На 17 февраля петицию подписали чуть менее 30 человек, но автор не отчаивается и считает, что молодёжь поддержит его петицию.

Как пояснили авторы проекта Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой, с помощью их закона в России можно будет создать независимую и безопасную инфраструктуру для бесперебойной работы интернета. Также закон должен защитить данные российских пользователей от утечек за рубеж.

Противники инициативы указывают на высокую стоимость реализации законопроекта, а также опасаются того, что власти станут использовать изолированную структуру российского интернета для блокировки неугодной информации. Сторонники же считают, что для России важнее сделать своё киберпространство безопасным.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект о повышении НДС.