Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

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Естественный спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к Земле; после этого она начнёт удаляться.

Во вторник, 19 февраля, горожане смогут увидеть «суперлуну» в небе над Новосибирском – так называется явление максимального сближения Земли и её спутника.

Это будет самая большая Луна в 2019 году – расстояние между траекториями планеты и спутника сократится до максимума, а после начнет постепенно увеличиваться.

«Максимальное расстояние, которое может быть у нас до спутника – 384 тысячи километров, минимальное – 357. Поэтому, где-то пишут 354, где-то иначе – это не так. Но сейчас как бы да, расстояние будет 357 тысяч километров – это максимальный угловой размер Луны. Поскольку расстояние достаточно близкое, это увеличение около 15 %, хотя иногда доходит и до 16 %. Угловой размер – это то, что мы зрительно видим, сам размер Луны, конечно, не меняется. Что ещё интересного будет: если кто-то досидит до утра, то сможет увидеть, как две яркие планеты – Венера с Сатурном – выстроятся в один ряд», – рассказала Сиб.фм заведующая обсерваторией НГУ Альфия Нестеренко.

Так, по прогнозам астрономов, раньше суперлуния, в 22:54, настанет полнолуние и Луна будет увеличиваться в размере. Максимальное схождение траекторий наступит в 15:04, после чего расстояние между телами начнёт расти.

Напомним, в конце января астрономы Новосибирска также зафиксировали суперлуние – полное затмение совпало с максимальным сближением Луны и Земли.