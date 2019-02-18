Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

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Во время матча спортсмен плохо себя почувствовал, дежурный медик оказал первую помощь, но спасти хоккеиста не удалось.

СУ СК РФ по Новосибирской области устанавливает обстоятельства смерти спортсмена — на сайте ведомства появилось официальное сообщение.

Сегодня утром стало известно, что 55-летней хоккеист команды «Ударник» умер прямо во время матча. Трагедия произошла во время любительского матча между «Ударником» и «Титанами», который проходил в ЛДС «Родники» в Калининском районе. Во время игры голкиперу Александру Горохову резко стало плохо. Дежурный медик оказал первую помощь и вызвал скорую, но хоккеист скончался в реанимации через час. По словам старшего помощника руководителя управления Дмитрия Чечулина, предварительная причина смерти пока что неизвестна.

Матч между командами отменили. Лига любительского хоккея Новосибирска объявила траур, а также начала сбор средств для помощи родным погибшего. «Сегодня не будет больше новостей, вечная память и царствие небесное тебе, дорогой наш Горох...» – написали в официальной группе лиги в соцсети.

Сейчас следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку. После этого будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, сегодня утром в Новосибирске хоккеист умер во время матча.