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Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

Рубрика: проиcшествия

18.02.2019 16:14

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Во время матча спортсмен плохо себя почувствовал, дежурный медик оказал первую помощь, но спасти хоккеиста не удалось.

СУ СК РФ по Новосибирской области устанавливает обстоятельства смерти спортсмена — на сайте ведомства появилось официальное сообщение. 

Сегодня утром стало известно, что 55-летней хоккеист команды «Ударник» умер прямо во время матча. Трагедия произошла во время любительского матча между «Ударником» и «Титанами», который проходил в ЛДС «Родники» в Калининском районе. Во время игры голкиперу Александру Горохову резко стало плохо. Дежурный медик оказал первую помощь и вызвал скорую, но хоккеист скончался в реанимации через час. По словам старшего помощника руководителя управления Дмитрия Чечулина, предварительная причина смерти пока что неизвестна. 

Матч между командами отменили. Лига любительского хоккея Новосибирска объявила траур, а также начала сбор средств для помощи родным погибшего. «Сегодня не будет больше новостей, вечная память и царствие небесное тебе, дорогой наш Горох...» – написали в официальной группе лиги в соцсети. 

Сейчас следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку. После этого будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, сегодня утром в Новосибирске хоккеист умер во время матча. 

 

Теги: хоккей сердечный приступ

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

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