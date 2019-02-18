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Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде

Рубрика: наука

18.02.2019 15:44

фото с сайта sbras.info

Высокочувствительный прибор – лидар – способен незаметно с расстояния 50 метров обнаружить мельчайшие частицы взрывчатых веществ.

Научные сотрудники Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков получили премию президента России за изобретение лидара, который может стать большим подспорьем в работе МВД и спецслужб. Благодаря особому движению молекул во взрывчатом веществе прибор способен обнаружить частицы, например, гексогена на расстоянии до 50 метров, сообщает «Наука в Сибири».

Учёные долго искали наиболее подходящий метод поиска взрывчатых веществ, так как они низколетучие и концентрация их незначительна. Флуоресцентная спектроскопия тоже оказалась неэффективна из-за сложности молекул во взрывчатке. Тогда физики решили с помощью лазера разбивать молекулы на простые составляющие, что сразу же дало положительный оптический отклик. 

В качестве индикатора был выбран оксид азота (NO), который чаще всего встречается во взрывчатке, и именно нитрогруппа отрывается от основной молекулы в процессе дефрагментации. Оксид азота в большом количестве находится и в воздухе, но «воздушные» образцы спокойные, а из взрывчатых веществ – возбуждённые. Именно этот признак позволил создать прибор, который чётко видит «опасный» NO и не замечает находящийся в воздухе: волны лазерного излучения определённой длины возбуждают молекулы только из взрывчатых веществ.

В МВД уже оценили изобретение томичей, ведь до сих пор все методы обнаружения взрывчатки были почти «контактными» – собаки, обыск, специальные устройства. Лидар же, для которого изготовлен эксимерный лазер с уникальными спектральными и энергетическими характеристиками, может незаметно проверить подозрительного человека в ультрафиолетовом диапазоне, незаметном для глаза.

В 2016 году учёные уже проводили эксперимент на железнодорожном вокзале по обнаружению взрывчатки на руках: микроскопические частички остаются в бороздках отпечатков пальцев даже после мытья или прикосновения к другим поверхностям. Теперь лидар ещё больше расширяет зону поиска – манжеты, пуговицы, молнии на одежде, карманы – поверхности, которые с большей долей вероятности контактировали со взрывчаткой.

Сейчас учёные поставили для себя задачу создать более компактный прибор, который мог бы висеть под потолком, как проектор, или передвигаться на мобильной платформе в случае необходимости. Пока же его размеры превышают один метр по любой из сторон.

Напомним, разработки этой технологии ведутся сибирскими учёными с 2005 года.

Теги: учёные

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