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Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

Рубрика: общество, проиcшествия

18.02.2019 19:52

фото с сайта pixabay.com

В МЧС рассказали о том, что за прошедшие выходные трижды проверяли здания на наличие взрывчатки.

На прошедших выходных три объекта с массовым пребыванием людей проверяли сотрудники регионального МЧС в Новосибирском и Колыванском районах. Каждый раз причиной были подозрения, что в помещении заложено взрывное устройство.

«Эвакуировано в общей сложности три тысячи человек», – сообщил «Интерфаксу» замначальника регионального МЧС Андрей Деменев.

После проверок ни в одном из случаев не были найдены опасные предметы. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, 16 февраля в Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра из-за анонимного электронного письма.

Теги: эвакуация МЧС ЧП

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Предложить новость

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

сегодня 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

сегодня 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

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Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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