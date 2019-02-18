Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

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В МЧС рассказали о том, что за прошедшие выходные трижды проверяли здания на наличие взрывчатки.

На прошедших выходных три объекта с массовым пребыванием людей проверяли сотрудники регионального МЧС в Новосибирском и Колыванском районах. Каждый раз причиной были подозрения, что в помещении заложено взрывное устройство.

«Эвакуировано в общей сложности три тысячи человек», – сообщил «Интерфаксу» замначальника регионального МЧС Андрей Деменев.

После проверок ни в одном из случаев не были найдены опасные предметы. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, 16 февраля в Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра из-за анонимного электронного письма.