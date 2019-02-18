Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

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Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской областиРубрика: общество, проиcшествия
18.02.2019 19:52
фото с сайта pixabay.com
В МЧС рассказали о том, что за прошедшие выходные трижды проверяли здания на наличие взрывчатки.
На прошедших выходных три объекта с массовым пребыванием людей проверяли сотрудники регионального МЧС в Новосибирском и Колыванском районах. Каждый раз причиной были подозрения, что в помещении заложено взрывное устройство.
«Эвакуировано в общей сложности три тысячи человек», – сообщил «Интерфаксу» замначальника регионального МЧС Андрей Деменев.
После проверок ни в одном из случаев не были найдены опасные предметы. Правоохранители проводят расследование.
Напомним, 16 февраля в Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра из-за анонимного электронного письма.
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Лента новостей
Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями
Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
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