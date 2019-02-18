Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

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Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животеРубрика: общество
18.02.2019 11:21
фото с сайта pixabay.com
Всего несколько продуктов помогут ускорить обмен веществ и значительно уменьшить чувство голода.
Научный журнал BMC Medicine опубликовал список из шести продуктов, которые наиболее эффективны в борьбе с жировыми отложениями в области живота. Это куриная грудка, запечённые бобы, красная чечевица, тунец, миндаль и куриные яйца. Все продукты содержат большое количество высокоэффективного белка и углеводов, которые расщепляют жир, сообщает «РИА Новости».
Однако диетологи подчеркнули, что недостаточно просто употреблять эти продукты, не меняя рацион питания. Чтобы процесс похудения был эффективным, необходимо сбалансированное питание. Калифорнийские учёные доказали, что в пище должно быть много клетчатки и низкое содержание насыщенных жиров. Кроме того, важно правильно приготовить продукты, чтобы они сохранили все полезные вещества. В частности, чечевицу и фасоль лучше именно запекать, а не варить.
Напомним, томские учёные предложили по-новому лечить ожирение у детей.
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