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Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

Рубрика: общество

18.02.2019 11:21

фото с сайта pixabay.com

Всего несколько продуктов помогут ускорить обмен веществ и значительно уменьшить чувство голода.

Научный журнал BMC Medicine опубликовал список из шести продуктов, которые наиболее эффективны в борьбе с жировыми отложениями в области живота. Это куриная грудка, запечённые бобы, красная чечевица, тунец, миндаль и куриные яйца. Все продукты содержат большое количество высокоэффективного белка и углеводов, которые расщепляют жир, сообщает «РИА Новости».

Однако диетологи подчеркнули, что недостаточно просто употреблять эти продукты, не меняя рацион питания. Чтобы процесс похудения был эффективным, необходимо сбалансированное питание. Калифорнийские учёные доказали, что в пище должно быть много клетчатки и низкое содержание насыщенных жиров. Кроме того, важно правильно приготовить продукты, чтобы они сохранили все полезные вещества. В частности, чечевицу и фасоль лучше именно запекать, а не варить.

Напомним, томские учёные предложили по-новому лечить ожирение у детей. 

Теги: здоровье медицина ожирение

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Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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