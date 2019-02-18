В Хакасии после убийства пожилой парой собственного внука чиновников обвинили в халатности

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В Хакасии после убийства пожилой парой собственного внука чиновников обвинили в халатностиРубрика: проиcшествия
18.02.2019 18:12
фото с сайта pixabay.com
После гибели младенца в Хакасии следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц, которые не поставили неблагополучную семью на учёт.
В отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района возбуждено уголовное дело. Чиновников обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» из-за смерти 11-месячного ребёнка.
Как сообщили в региональном следкоме, мать погибшего малыша жила вместе со своими безработными родителями, которые вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.
«С 2009 года семья состояла на учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, однако в 2016 году была снята с учёта в связи с исправлением. Вместе с тем, как в 2016 году, так и за последние годы образ жизни семьи никак не изменился, при этом мать ребёнка регулярно оставляла сына на попечение обвиняемых», – отметили в ведомстве.
В конце января женщина в очередной раз оставила ребёнка своим родителям и уехала в соседнюю деревню. Они же, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, убили младенца и сожгли в печи. Тело позже нашёл один из родственников. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Следствие считает, что контролирующие органы тоже имеют вину в случившимся. Они допустили небрежность тем, что не поставили повторно семью на учёт и не забрали у матери ребёнка.
Напомним, в июле 2018 года женщине дали условный срок в Иркутской области за то, что её новорождённый ребёнок упал на батарею, пока она спала, и погиб от ожогов.
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