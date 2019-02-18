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В Хакасии после убийства пожилой парой собственного внука чиновников обвинили в халатности

Рубрика: проиcшествия

18.02.2019 18:12

фото с сайта pixabay.com

После гибели младенца в Хакасии следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц, которые не поставили неблагополучную семью на учёт.

В отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района возбуждено уголовное дело. Чиновников обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» из-за смерти 11-месячного ребёнка.

Как сообщили в региональном следкоме, мать погибшего малыша жила вместе со своими безработными родителями, которые вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.

«С 2009 года семья состояла на учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, однако в 2016 году была снята с учёта в связи с исправлением. Вместе с тем, как в 2016 году, так и за последние годы образ жизни семьи никак не изменился, при этом мать ребёнка регулярно оставляла сына на попечение обвиняемых», – отметили в ведомстве.

В конце января женщина в очередной раз оставила ребёнка своим родителям и уехала в соседнюю деревню. Они же, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, убили младенца и сожгли в печи. Тело позже нашёл один из родственников. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Следствие считает, что контролирующие органы тоже имеют вину в случившимся. Они допустили небрежность тем, что не поставили повторно семью на учёт и не забрали у матери ребёнка.

Напомним, в июле 2018 года женщине дали условный срок в Иркутской области за то, что её новорождённый ребёнок упал на батарею, пока она спала, и погиб от ожогов.

Теги: дети Следственный комитет

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сегодня 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

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сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

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