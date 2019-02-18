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В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

Рубрика: общество

18.02.2019 14:19

Выборы главы Института истории СО РАН завершились убедительной победой кандидата-фаворита.

Сегодня состоялись выборы директора Института истории СО РАН. Они привлекли большое внимание из-за скандала, связанного с отсутствием в числе кандидатов бывшего и. о. директора института, доктора исторических наук Виктора Козодоя. Его кандидатура, так же как и кандидатуры ещё двух претендентов, не прошла согласование в системе Академии наук.

За пост директора в итоге боролись директор Гуманитарного института НГУ, доктор исторических наук Андрей Зуев и старший научный сотрудник Института истории, кандидат исторических наук Вадим Рынков.

Согласно Положению о выборах директора ИИ СО РАН, кандидаты на этот пост представили все необходимые документы: справка-аннотация о научно-организационной деятельности, биография и «Основные положения программы развития ФГБУН Институт истории СО РАН на пятилетний срок (2019-2023 гг.)».

В результате тайного голосования трудового коллектива новым директором института был избран 46-летний Вадим Рынков, который в течение последнего месяца исполнял обязанности директора. По предварительным данным он получил 41 голос, его оппонент Андрей Зуев набрал 5 голосов. Примечательно, что еще 23 человека не отдали предпочтение ни одному из кандидатов и сдали недействительные бюллетени.

Напомним, Виктор Козодой покинул ИИ СО РАН в начале 2019 года.

Теги: история СО РАН Козодой Виктор

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Лента новостей

Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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