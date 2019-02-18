В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

Выборы главы Института истории СО РАН завершились убедительной победой кандидата-фаворита.

Сегодня состоялись выборы директора Института истории СО РАН. Они привлекли большое внимание из-за скандала, связанного с отсутствием в числе кандидатов бывшего и. о. директора института, доктора исторических наук Виктора Козодоя. Его кандидатура, так же как и кандидатуры ещё двух претендентов, не прошла согласование в системе Академии наук.

За пост директора в итоге боролись директор Гуманитарного института НГУ, доктор исторических наук Андрей Зуев и старший научный сотрудник Института истории, кандидат исторических наук Вадим Рынков.

Согласно Положению о выборах директора ИИ СО РАН, кандидаты на этот пост представили все необходимые документы: справка-аннотация о научно-организационной деятельности, биография и «Основные положения программы развития ФГБУН Институт истории СО РАН на пятилетний срок (2019-2023 гг.)».

В результате тайного голосования трудового коллектива новым директором института был избран 46-летний Вадим Рынков, который в течение последнего месяца исполнял обязанности директора. По предварительным данным он получил 41 голос, его оппонент Андрей Зуев набрал 5 голосов. Примечательно, что еще 23 человека не отдали предпочтение ни одному из кандидатов и сдали недействительные бюллетени.

Напомним, Виктор Козодой покинул ИИ СО РАН в начале 2019 года.