В Новосибирск придёт весеннее потепление

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего лечения
Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»
Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»
В Новосибирск придёт весеннее потеплениеРубрика: общество
18.02.2019 09:58
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сильные морозы в Новосибирске сменятся плюсовой температурой.
По прогнозу Гидрометцентра, в Новосибирске продолжится начавшееся на выходных потепление. В понедельник, 18 февраля, в городе ожидается до +2 градусов, облачно, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится лишь до -3. Во вторник тёплая погода сохранится. Синоптики обещают +1, солнечно, без осадков. В среду и четверг температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные осадки.
Ранее МЧС предупредило новосибирцев о возможных обвалах снежных шапок и падении сосулек с крыш домов из-за резкого потепления. Жителей города просят быть внимательными, проходя мимо зданий, а автомобилистам рекомендуют с осторожностью отнестись к парковке и оставлять машины только на безопасном расстоянии от дома.
Напомним, на выходных в Новосибирске прошёл центральный старт Лыжни России-2019.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего лечения
Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»
Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное