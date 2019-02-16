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В Новосибирск придёт весеннее потепление

Рубрика: общество

18.02.2019 09:58

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Сильные морозы в Новосибирске сменятся плюсовой температурой.

По прогнозу Гидрометцентра, в Новосибирске продолжится начавшееся на выходных потепление. В понедельник, 18 февраля, в городе ожидается до +2 градусов, облачно, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится лишь до -3. Во вторник тёплая погода сохранится. Синоптики обещают +1, солнечно, без осадков. В среду и четверг температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные осадки.

Ранее МЧС предупредило новосибирцев о возможных обвалах снежных шапок и падении сосулек с крыш домов из-за резкого потепления. Жителей города просят быть внимательными, проходя мимо зданий, а автомобилистам рекомендуют с осторожностью отнестись к парковке и оставлять машины только на безопасном расстоянии от дома.

Напомним, на выходных в Новосибирске прошёл центральный старт Лыжни России-2019.

Теги: погода весна

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сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:02 Афиша 0 Коммент.

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вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура продержится два дня в Новосибирске

вчера 09:04 Общество 0 Коммент.

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16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

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