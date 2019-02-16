В Новосибирск придёт весеннее потепление

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Сильные морозы в Новосибирске сменятся плюсовой температурой.

По прогнозу Гидрометцентра, в Новосибирске продолжится начавшееся на выходных потепление. В понедельник, 18 февраля, в городе ожидается до +2 градусов, облачно, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится лишь до -3. Во вторник тёплая погода сохранится. Синоптики обещают +1, солнечно, без осадков. В среду и четверг температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные осадки.

Ранее МЧС предупредило новосибирцев о возможных обвалах снежных шапок и падении сосулек с крыш домов из-за резкого потепления. Жителей города просят быть внимательными, проходя мимо зданий, а автомобилистам рекомендуют с осторожностью отнестись к парковке и оставлять машины только на безопасном расстоянии от дома.

Напомним, на выходных в Новосибирске прошёл центральный старт Лыжни России-2019.