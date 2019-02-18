В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

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В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницыРубрика: общество
18.02.2019 11:33
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Потепление позволило начать ремонт трубы в Железнодорожном районе, повреждения которой обнаружились в аномальные холода.
Сегодня, 18 февраля, теплоэнергетики проводят ремонт магистральной трубы в Железнодорожном районе Новосибирска. Отключение горячей воды и тепла произошло в 6 утра и продлится до 10 вечера этого же дня. Без тепла остаются 30 многоквартирных домов, пять учебных и три медицинских учреждения. Об этом сообщают в группе СГК в социальной сети «ВКонтакте».
Утром начался ремонт участка магистральной трубы диаметром 600 миллиметров. Без тепла до вечера останутся жители улиц Кубановской, Фабричной, Саратовской, Владимировского спуска, Владимировской, Прибрежной и Чернышевского спуска.
Дорожная клиническая больница, поликлиника № 20 и школа № 84 – в списке отключений из-за обслуживания труб.
Напомним, в прошедшую пятницу, 15 февраля ремонт теплотрасс проходил в двух районах Новосибирска.
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