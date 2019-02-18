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В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

Рубрика: проиcшествия

18.02.2019 13:24

фото с сайта pixabay.com

Новосибирские полицейские расследуют необычное уголовное дело: перевозчик денег ограбил сам себя. 

Заявление о нападении на инкассатора в полицию поступило вечером 14 февраля. Как поведал правоохранителям инкассатор, в 22:24 на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска на него напал неизвестный. Применив газовый баллончик, злоумышленник похитил сумку с денежными средствами в размере 180 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «грабёж». 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что инкассатор и его подельник грабёж разыграли. При обысках у мнимого пострадавшего и его лже-грабителя, были обнаружены похищенные деньги и газовый баллончик. 

Дело переквалифицировали. Теперь предприимчивым мужчинам придётся отвечать за кражу, совершённую группой лиц, а также за ложный донос. 

Напомним, в ноябре 2018 года под Новосибирском грабители забрали у инкассатора 4 миллиона рублей.

Теги: полиция инкассатор

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Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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