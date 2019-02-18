В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

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Новосибирские полицейские расследуют необычное уголовное дело: перевозчик денег ограбил сам себя.

Заявление о нападении на инкассатора в полицию поступило вечером 14 февраля. Как поведал правоохранителям инкассатор, в 22:24 на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска на него напал неизвестный. Применив газовый баллончик, злоумышленник похитил сумку с денежными средствами в размере 180 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «грабёж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что инкассатор и его подельник грабёж разыграли. При обысках у мнимого пострадавшего и его лже-грабителя, были обнаружены похищенные деньги и газовый баллончик.

Дело переквалифицировали. Теперь предприимчивым мужчинам придётся отвечать за кражу, совершённую группой лиц, а также за ложный донос.

Напомним, в ноябре 2018 года под Новосибирском грабители забрали у инкассатора 4 миллиона рублей.