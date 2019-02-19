В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры

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Эксперты нашли многоэтажку, в которой разница между самым дешёвым и самым дорогим жильём составила 1 600 %.

Аналитики сайта N1.RU нашли дом, в котором продают квартиры по настолько различным ценам, что даже сложно в это поверить. Лидером стало здание на улице Ядринцевской, 18. Самая дорогая квартира в нём стоит 100 миллионов рублей, а самая дешёвая – 5,9 млн рублей. Таким образом, разница в цене составила 1 600 %.

Слот за 5,9 млн рублей представляет собой однокомнатную квартиру в 47 квадратных метров. В доме сделан хороший ремонт, а из окна можно любоваться НОВАТом. Второй же слот — это пятикомнатная квартира в 326 квадратных метров, эксклюзивный вариант. В жилье сделан дорогой ремонт и поставлена дорогая мебель.

Второе же место досталось дому на улице Романова, 39. Там самое дорогое жильё стоит 85 млн рублей, а самоё дешёвое – 7,9 млн рублей. Разница в общей цене составила почти 1 000 %. А тройку лидеров замкнули квартиры за 22 и 2,9 млн рублей на улице Дуси Ковальчук, 270/3. У них разница в 660 %.

«На стоимость квартир влияют, конечно же, качественные характеристики дома, его местоположение и инфраструктура. Однако, как мы видим, разница в стоимости жилья в одном и том доме может быть огромная. Покупателям средней руки стоит иметь в виду, что соседи из элитных квартир ожидают более высокий уровень услуг от управляющей компании и готовы за них платить», – отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Напомним, в феврале новосибирская многокомнатная квартира попала в топ-пять самых дешёвых в Сибири.