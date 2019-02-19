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В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

Рубрика: недвижимость

19.02.2019 13:58

Фотокорреспондент Сиб.фм

На месте нескольких кварталов частного сектора в Заельцовском районе вырос современный жилой комплекс.

В Новосибирске завершено строительство последних секций ЖК «Заельцовский». Будущим новосёлам начали вручать ключи от квартир. Это один из первых примеров действия программы масштабного расселения ветхого жилья в Новосибирске, реализованной компанией «Сибирь Девелопмент» в сотрудничестве со Сбербанком.

Благодаря сервису «Домклик», запущенному крупнейшей финансовой структурой страны, многие дольщики смогли быстрее оформить ипотеку на выгодных условиях.

«Мы стараемся встать на сторону клиента и сделать так, чтобы максимально быстро и удобно можно было не только подобрать объект недвижимости, оформить заявку на получение кредита и получить одобрение по сделке, но и пройти весь этап регистрации при помощи единого сервиса. ​Для удобства и скорости регистрации сделок в Росреестре мы перешли на электронную регистрацию. Например, среди наших клиентов, купивших жилье в этом доме, 85 % сделок прошло через этот сервис. Как банк мы всё делаем для удобства наших клиентов», – сказал заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Такая схема работы позволила не только сэкономить время покупателям из Новосибирска, но и открыла новые возможности для жителей других городов. 

«Мы сами из Мирного, из Якутии. Нас даже вообще здесь не было, пока шло строительство. Всё дистанционно решалось. Наши дети здесь в Новосибирске живут. Они приходили, проверяли всё, смотрели. Но это им самим больше надо было – себя успокоить, что работа продвигается. А нам за всё это время ни разу не было необходимости приезжать», – рассказали одни из первых новосёлов Андрей и Ольга Пинёвы.

Строительство дома началось в 2014 году и по плану должно было закончиться во втором квартале 2019, однако строительной компании удалось завершить все работы почти на полгода раньше.

Красивый цвет и плавные линии фасада этого здания вызывают ассоциации с московскими высотками в стиле «сталинский ампир».

«Над фасадом работала "Мастерская Феликова". Мы дали главному архитектору полную свободу самовыражения и получили хороший результат, теперь на наш дом все обращают внимание – он объёмный и большой, но смотрится очень пластично», – рассказал Сиб.фм директор компании «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов.

Прилегающая территория и инфраструктура соответствуют прогрессивному дизайну комплекса. Авторы проекта в первую очередь ориентировались на молодые семьи и их потребности. На первом этаже разместились магазины и кафе. А чистый и безопасный двор с детскими и спортивными площадками удалось сделать более функциональным за счёт строительства подземной автомобильной парковки.

«Мы всегда выступаем за индивидуальный подход к строительству. Наш клиент – это и наш партнёр: человек, которому важна атмосфера, у которого есть хороший вкус, который хочет получить вместе с квартирой определённый образ жизни. Этот проект нам самим очень нравится, считаем, нам есть чем гордиться», – объяснил принципы подхода к проекту руководитель компании-застройщика.

По словам представителей строительной компании, одной из главных задач для них было вписать новый масштабный объект в окружающее пространство. В пешей доступности от жилого комплекса – популярные места отдыха новосибирцев: зоопарк и дендрарий. Но в то же время эта часть Заельцовского района отличается развитой транспортной инфраструктурой, а метро находится в пешей доступности.

«Под каждый объект мы формируем свою идею, которая должна людей заинтересовать. Допустим, в данном проекте это – европейский стиль, семейный формат. При этом мы стараемся не навязывать своё видение, а гармонично включить нашу концепцию в уже сложившуюся среду – то есть дать людям то, что они хотят именно здесь, в конкретном месте – такой наш главный принцип», – рассказал заместитель директора компании «Сибирь Девелопмент» Евгений Шульженко. 

Одной из отличительных черт нового комплекса стала широта пространства и возможность его изменения. На каждом этаже всего по четыре-пять квартир, из которых только одна однокомнатная. Все остальные спланированы таким образом, чтобы у каждого домочадца был простор для активности и отдыха, чтобы в квартире было где собраться вместе, а также предусмотрена возможность при желании сделать перепланировку по своему вкусу.

Подробности о планировках и ценах на квартиры в ЖК «Заельцовский» можно узнать в отделе продаж застройщика по телефону +7 (383) 249-25-01. 

ЖК «Заельцовский», ул. Д. Ковальчук, 248

ООО «Сибирь Девелопмент», ул. Красный проспект, 200, офис 1110

sibd.ru 

 

Теги: жильё Сбербанк Новосибирск квартиры

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