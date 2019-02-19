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В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

Рубрика: общество

19.02.2019 09:01

ФОТО СВЯТОСЛАВА ОДАРЕНКО из архива Сиб.фм

Жителям Новосибирска за восемь занятий помогут подготовиться к очередному Тотальному диктанту.

21 февраля в городе начнутся бесплатные курсы по русскому языку. Всего пройдёт восемь занятий по полтора-два часа, последнее состоится 13 апреля. Участники курса будут повторять теорию и закреплять её на практике.

Темы для занятий подготовил экспертный совет Тотального диктанта, основная сила которого находится в Новосибирском государственном университете.

«Восемь занятий не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи», – рассказала председатель экспертного совета Наталья Кошкарёва.

Занятия будут проходить на следующих площадках:

  • НГУ: улица Пирогова, 1.  Третий блок, аудитория 3307 — по пятницам в 18:30. Третий блок, аудитория 2322 — по пятницам в 19:30.
  • НГТУ: проспект Карла Маркса, 20, 6-107, по пятницам в 18:30.
  • НГУАДИ: Красный проспект, 38. Аудитория 212, по четвергам в 18:30.
  • Сибирский институт управления филиал РАНХиГС: улица Нижегородская, 6. Аудитория 319, по пятницам в 18:00, вход в вуз по паспорту.
  • Общественный клуб «Матрёшкин двор»: улица Петухова, 95/1. По субботам в 11:00 со 2 марта.

Полное расписание занятий и запись на курсы можно посмотреть на сайте Тотального диктанта.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что Тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик.

Теги: русский язык Тотальный диктант

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры

сегодня 08:02 Недвижимость 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

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вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

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Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

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