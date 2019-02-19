В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

Лента новостейПредложить новость
Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону
В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языкуРубрика: общество
19.02.2019 09:01
ФОТО СВЯТОСЛАВА ОДАРЕНКО из архива Сиб.фм
Жителям Новосибирска за восемь занятий помогут подготовиться к очередному Тотальному диктанту.
21 февраля в городе начнутся бесплатные курсы по русскому языку. Всего пройдёт восемь занятий по полтора-два часа, последнее состоится 13 апреля. Участники курса будут повторять теорию и закреплять её на практике.
Темы для занятий подготовил экспертный совет Тотального диктанта, основная сила которого находится в Новосибирском государственном университете.
«Восемь занятий не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи», – рассказала председатель экспертного совета Наталья Кошкарёва.
Занятия будут проходить на следующих площадках:
- НГУ: улица Пирогова, 1. Третий блок, аудитория 3307 — по пятницам в 18:30. Третий блок, аудитория 2322 — по пятницам в 19:30.
- НГТУ: проспект Карла Маркса, 20, 6-107, по пятницам в 18:30.
- НГУАДИ: Красный проспект, 38. Аудитория 212, по четвергам в 18:30.
- Сибирский институт управления филиал РАНХиГС: улица Нижегородская, 6. Аудитория 319, по пятницам в 18:00, вход в вуз по паспорту.
- Общественный клуб «Матрёшкин двор»: улица Петухова, 95/1. По субботам в 11:00 со 2 марта.
Полное расписание занятий и запись на курсы можно посмотреть на сайте Тотального диктанта.
Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что Тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону
В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
Статьи по теме
"В вас ни х... таланта нет"
Как поэт-матершинник запретил "Тотальный дикта...
Новости по теме
Популярное