В Новосибирске хоккеист умер во время матча

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В Новосибирске хоккеист умер во время матчаРубрика: общество
18.02.2019 09:44
фото «АСТ-54»
Трагедия произошла во время любительского матча в ледовом дворце «Родник».
Вчера, 17 февраля, мужчина скончался во время дружеского хоккейного матча между командами «Ударник» и «Титаны». Встреча проходила в вечернее время в ледовом дворце спорта «Родник». Во время игры мужчине стало плохо, дежурная скорая не смогла спасти жизнь 55-летнему хоккеисту. Об этом сообщили Сиб.фм в администрации ЛДС «Родник».
Игра проходила в 10 часов вечера, во время матча одному из игроков стало плохо. Дежуривший в ЛДС медик оказал первую помощь и вызвал реанимационную службу, но спасти его не удалось – примерно через час мужчина скончался.
Напомним, в январе спортсмен умер во время разминки перед любительским матчем по флорболу.
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