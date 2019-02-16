В Новосибирске хоккеист умер во время матча

фото «АСТ-54»

Трагедия произошла во время любительского матча в ледовом дворце «Родник».

Вчера, 17 февраля, мужчина скончался во время дружеского хоккейного матча между командами «Ударник» и «Титаны». Встреча проходила в вечернее время в ледовом дворце спорта «Родник». Во время игры мужчине стало плохо, дежурная скорая не смогла спасти жизнь 55-летнему хоккеисту. Об этом сообщили Сиб.фм в администрации ЛДС «Родник».

Игра проходила в 10 часов вечера, во время матча одному из игроков стало плохо. Дежуривший в ЛДС медик оказал первую помощь и вызвал реанимационную службу, но спасти его не удалось – примерно через час мужчина скончался.

Напомним, в январе спортсмен умер во время разминки перед любительским матчем по флорболу.