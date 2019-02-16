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В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Рубрика: общество

18.02.2019 09:44

фото «АСТ-54»

Трагедия произошла во время любительского матча в ледовом дворце «Родник».

Вчера, 17 февраля, мужчина скончался во время дружеского хоккейного матча между командами «Ударник» и «Титаны». Встреча проходила в вечернее время в ледовом дворце спорта «Родник». Во время игры мужчине стало плохо, дежурная скорая не смогла спасти жизнь 55-летнему хоккеисту. Об этом сообщили Сиб.фм в администрации ЛДС «Родник».

Игра проходила в 10 часов вечера, во время матча одному из игроков стало плохо. Дежуривший в ЛДС медик оказал первую помощь и вызвал реанимационную службу, но спасти его не удалось – примерно через час мужчина скончался. 

Напомним, в январе спортсмен умер во время разминки перед любительским матчем по флорболу.

Теги: хоккей смерть

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Предложить новость

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт Лыжни России-2019

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

Мать Децла назвала причину остановки сердца сына

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

МЧС стянуло дополнительные силы на крупный пожар на новосибирском складе (видео)

вчера 12:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны»

вчера 11:02 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры не смогли спасти сову после домашнего лечения

вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Плюсовая температура продержится два дня в Новосибирске

вчера 09:04 Общество 0 Коммент.

Лыжня России в Новосибирске: расписание и как бесплатно добраться

вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

ХК « Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

16.02.2019 Хроника 0 Коммент.

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы готовят город к универсиаде

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Коллекцию календариков за 3 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

Полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

16.02.2019 Общество 0 Коммент.

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