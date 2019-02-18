В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

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В новосибирском метро установят новые металлодетекторыРубрика: общество
18.02.2019 15:11
фото с сайта pixabay.com
Старые металлодетекторы утилизировать не будут, их перенесут на другие станции с меньшим пассажиропотоком.
В Новосибирске установят 15 новых металлодетекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
«Мы будем менять старые конструкции на новые. Старые, для нормального функционирования, должны находиться друг от друга на расстоянии метра. Новые можно ставит вплотную – это намного удобнее. На площади Маркса мы будем менять в первую очередь, потому что она самая загруженная. Потом – на площади Ленина. Старые металлодетекторы мы переустановим на другие станции, где пассажиропоток гораздо меньше», – сообщил пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.
Согласно информации с сайта госзакупок, стоимость ремонтных работ составит более 4 миллионов рублей. Установку новых моделей начнут в апреле. Шесть металлодетекторов поставят на площади Ленина, а остальные – на площади Маркса.
Напомним, две недели назад мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии метро.
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