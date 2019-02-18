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В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

Рубрика: общество

18.02.2019 15:11

фото с сайта pixabay.com

Старые металлодетекторы утилизировать не будут, их перенесут на другие станции с меньшим пассажиропотоком. 

В Новосибирске установят 15 новых металлодетекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена. 

«Мы будем менять старые конструкции на новые. Старые, для нормального функционирования, должны находиться друг от друга на расстоянии метра. Новые можно ставит вплотную – это намного удобнее. На площади Маркса мы будем менять в первую очередь, потому что она самая загруженная. Потом – на площади Ленина. Старые металлодетекторы мы переустановим на другие станции, где пассажиропоток гораздо меньше», – сообщил пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин. 

Согласно информации с сайта госзакупок, стоимость ремонтных работ составит более 4 миллионов рублей. Установку новых моделей начнут в апреле. Шесть металлодетекторов поставят на площади Ленина, а остальные – на площади Маркса. 

Напомним, две недели назад мэр Новосибирска дал пояснение по строительству Дзержинской линии метро.

 

Теги: Новосибирский метрополитен

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сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

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