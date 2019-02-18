В Новосибирске прохожий чуть не погиб из-за выпавшей с 26 этажа девушки

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В Новосибирске прохожий чуть не погиб из-за выпавшей с 26 этажа девушкиРубрика: общество
18.02.2019 15:47
Скриншот из видеозаписи АСТ-54
Инцидент произошёл в Октябрьском районе на улице Вилюйской.
Сегодня утром, 18 февраля, в Октябрьском районе погибла 29-летняя девушка, которая выпала с 26 этажа. На записи камеры видеонаблюдения зафиксирован момент падения погибшей, женщина едва не задела выходящего из подъезда мужчину.
«Около 9 часов утра, с 26 этажа дома по адресу Вилюйская, 15 выпала женщина. На данный момент проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», – прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
В соцсетях предполагают, что женщина могла сбивать сосульки, поскольку она была обута в зимнюю обувь.
Сейчас выясняются все причины случившегося.
Напомним, в августе 2018 года женщина сорвалась с Октябрьского моста и разбилась насмерть.
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Лента новостей
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
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