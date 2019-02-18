В Новосибирске прохожий чуть не погиб из-за выпавшей с 26 этажа девушки

Скриншот из видеозаписи АСТ-54

Инцидент произошёл в Октябрьском районе на улице Вилюйской.

Сегодня утром, 18 февраля, в Октябрьском районе погибла 29-летняя девушка, которая выпала с 26 этажа. На записи камеры видеонаблюдения зафиксирован момент падения погибшей, женщина едва не задела выходящего из подъезда мужчину.

«Около 9 часов утра, с 26 этажа дома по адресу Вилюйская, 15 выпала женщина. На данный момент проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», – прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В соцсетях предполагают, что женщина могла сбивать сосульки, поскольку она была обута в зимнюю обувь.

Сейчас выясняются все причины случившегося.

Напомним, в августе 2018 года женщина сорвалась с Октябрьского моста и разбилась насмерть.