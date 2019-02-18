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В Новосибирске прохожий чуть не погиб из-за выпавшей с 26 этажа девушки

Рубрика: общество

18.02.2019 15:47

Скриншот из видеозаписи АСТ-54

Инцидент произошёл в Октябрьском районе на улице Вилюйской.

Сегодня утром, 18 февраля, в Октябрьском районе погибла 29-летняя девушка, которая выпала с 26 этажа. На записи камеры видеонаблюдения зафиксирован момент падения погибшей, женщина едва не задела выходящего из подъезда мужчину.

«Около 9 часов утра, с 26 этажа дома по адресу Вилюйская, 15 выпала женщина. На данный момент проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», – прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В соцсетях предполагают, что женщина могла сбивать сосульки, поскольку она была обута в зимнюю обувь.

Сейчас выясняются все причины случившегося.

Напомним, в августе 2018 года женщина сорвалась с Октябрьского моста и разбилась насмерть. 

Теги: происшествия

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Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области

сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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