Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь был арестован во Владивостоке

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Во Владивостоке по решению Фрунзенского районного суда арестован заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь.

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес постановление в отношении зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря о заключении его под стражу. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель суда.

«Благодырь из ФГБУ "СО РАН" заключён под стражу. Проходит по части 4 статьи 33 УК РФ — части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате)», – сообщают представители стороны обвинения.

На сайте суда опубликованы данные, согласно которым ходатайство об аресте заявило Шестое следственное управление ГСУ СК РФ.

Прежде чем занять пост зампредседателя СО РАН, Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. Сообщается, что ранее он проходил по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК) Виктором Милушем.

Напомним, Иван Благодырь был задержан 9 февраля в Новосибирске.