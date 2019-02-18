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Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь был арестован во Владивостоке

Рубрика: общество

18.02.2019 16:57

фото с сайта pixabay.com

Во Владивостоке по решению Фрунзенского районного суда арестован заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь. 

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес постановление в отношении зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря о заключении его под стражу. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель суда. 

«Благодырь из ФГБУ "СО РАН" заключён под стражу. Проходит по части 4 статьи 33 УК РФ — части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате)», – сообщают представители стороны обвинения. 

На сайте суда опубликованы данные, согласно которым ходатайство об аресте заявило Шестое следственное управление ГСУ СК РФ. 

Прежде чем занять пост зампредседателя СО РАН, Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. Сообщается, что ранее он проходил по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК) Виктором Милушем.

Напомним, Иван Благодырь был задержан 9 февраля в Новосибирске.

Теги: суд СО РАН

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Предложить новость

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

сегодня 16:14 Хроника 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

сегодня 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

сегодня 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

сегодня 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Учёные назвали шесть продуктов для борьбы с жиром на животе

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские поймали похитителя бумаги

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

На открытие детского турнира по хоккею в Новосибирской области ждут Третьяка и Фетисова

сегодня 10:20 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск придёт весеннее потепление

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Уникальная диагностическая клиника открылась в Новосибирске

сегодня 09:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают обменять ненужную бумагу на дерево

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Немецкие журналисты предрекают превращение России в IT-державу

сегодня 08:07 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 07:06 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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