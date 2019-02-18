Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь был арестован во Владивостоке

Лента новостейПредложить новость
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»
Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь был арестован во ВладивостокеРубрика: общество
18.02.2019 16:57
фото с сайта pixabay.com
Во Владивостоке по решению Фрунзенского районного суда арестован заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь.
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес постановление в отношении зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря о заключении его под стражу. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель суда.
«Благодырь из ФГБУ "СО РАН" заключён под стражу. Проходит по части 4 статьи 33 УК РФ — части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате)», – сообщают представители стороны обвинения.
На сайте суда опубликованы данные, согласно которым ходатайство об аресте заявило Шестое следственное управление ГСУ СК РФ.
Прежде чем занять пост зампредседателя СО РАН, Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. Сообщается, что ранее он проходил по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК) Виктором Милушем.
Напомним, Иван Благодырь был задержан 9 февраля в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
В Новосибирске впервые прошёл центральный старт «Лыжни России – 2019»
Статьи по теме
«Исторические» страсти
Как бывший вице-губернатор Виктор Козодой ходил...
Учёным нужен склад
Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...
Битва за «капусту»
О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...
Новости по теме
Популярное