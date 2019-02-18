Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

Лента новостейПредложить новость
Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями
Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологамиРубрика: общество
18.02.2019 17:56
ФОТО «ДОБРОСПАС-НОВОСИБИРСК»
Кинологи отряда «ДоброСпас-Новосибирск» вместе со спасателями Новосибирской области проведут учебные сборы, в которых может принять участие любой желающий.
Завтра, 19 февраля, в посёлке Кудряши пройдут учения аварийно-спасательной службы и отрядов кинологов «ДоброСпас». В своём сообщении в группе «ВКонтакте» волонтёры призывают желающих принять участие в роли статиста.
«Участие примут семь кинологических расчётов, тренировки будут проходить в течение всего дня. Это уже вторая тренировка в этом году», – рассказал руководитель кинологического отделения содружества волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск» Илья Подкорытов.
«Статист – это условно пострадавший человек, которого ищет собака на тренировках. Для того, чтобы быть статистом, не требуется никаких специальных навыков, наши собаки дружелюбны к людям», – сообщают волонтёры.
Напомним, 14 февраля прошли ночные учения в Новосибирском метро.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями
Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде
В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя
ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района
Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное