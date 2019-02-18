Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

ФОТО «ДОБРОСПАС-НОВОСИБИРСК»

Кинологи отряда «ДоброСпас-Новосибирск» вместе со спасателями Новосибирской области проведут учебные сборы, в которых может принять участие любой желающий.

Завтра, 19 февраля, в посёлке Кудряши пройдут учения аварийно-спасательной службы и отрядов кинологов «ДоброСпас». В своём сообщении в группе «ВКонтакте» волонтёры призывают желающих принять участие в роли статиста.

«Участие примут семь кинологических расчётов, тренировки будут проходить в течение всего дня. Это уже вторая тренировка в этом году», – рассказал руководитель кинологического отделения содружества волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск» Илья Подкорытов.

«Статист – это условно пострадавший человек, которого ищет собака на тренировках. Для того, чтобы быть статистом, не требуется никаких специальных навыков, наши собаки дружелюбны к людям», – сообщают волонтёры.

Напомним, 14 февраля прошли ночные учения в Новосибирском метро.