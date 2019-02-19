Новосибирский общественник настаивает на отмене концерта Элджея

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Новосибирский общественник настаивает на отмене концерта ЭлджеяРубрика: общество
19.02.2019 16:51
Фото со страницы Элджея в социальной сети Instagram
В прокуратуру поступило письмо с просьбой отменить концерт известного певца за использование в текстах ненормативной лексики.
Новосибирский общественник Иван Квасницкий сегодня, 19 февраля, написал в областную прокуратуру заявление с просьбой отменить концерт популярного рэпера Элджея. Концерт должен состояться в начале марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Иван Квасницкий утверждает, что исполнитель использует в своём творчестве нецензурную лексику, тогда как на его концерты ходит в основном молодёжь, в том числе несовершеннолетние. Также общественник отметил, что возрастное ограничение 18+ указано только в информации на сайте МВК «Новосибирск Экспоцентр». На всех рекламных баннерах и на сайте kassir.ru этой информации нет.
В заявлении также указано, что недавно отменили концерты Элджея в Махачкале, Нижнем Новгороде, Якутске и Калининграде.
По количеству отменённых в Новосибирске концертов различных исполнителей особенно выделяется 2014 год. Тогда были отменены концерты Дианы Арбениной и Мэрилина Мэнсона. Также в мае 2014 года православные активисты устроили драку возле клуба Rock City с фанатами польской группы Behemoth, после которой концерт этих исполнителей был отменён. В ноябре 2018 года в Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK из-за суицидальной направленности их песен.
Напомним, 25 января 2019 года в Новосибирске отменили концерт певицы Гречки по вине организаторов.
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