Новосибирский общественник настаивает на отмене концерта Элджея

Фото со страницы Элджея в социальной сети Instagram

В прокуратуру поступило письмо с просьбой отменить концерт известного певца за использование в текстах ненормативной лексики.

Новосибирский общественник Иван Квасницкий сегодня, 19 февраля, написал в областную прокуратуру заявление с просьбой отменить концерт популярного рэпера Элджея. Концерт должен состояться в начале марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Иван Квасницкий утверждает, что исполнитель использует в своём творчестве нецензурную лексику, тогда как на его концерты ходит в основном молодёжь, в том числе несовершеннолетние. Также общественник отметил, что возрастное ограничение 18+ указано только в информации на сайте МВК «Новосибирск Экспоцентр». На всех рекламных баннерах и на сайте kassir.ru этой информации нет.

В заявлении также указано, что недавно отменили концерты Элджея в Махачкале, Нижнем Новгороде, Якутске и Калининграде.

По количеству отменённых в Новосибирске концертов различных исполнителей особенно выделяется 2014 год. Тогда были отменены концерты Дианы Арбениной и Мэрилина Мэнсона. Также в мае 2014 года православные активисты устроили драку возле клуба Rock City с фанатами польской группы Behemoth, после которой концерт этих исполнителей был отменён. В ноябре 2018 года в Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK из-за суицидальной направленности их песен.

Напомним, 25 января 2019 года в Новосибирске отменили концерт певицы Гречки по вине организаторов.