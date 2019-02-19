Пропавшего несколько лет назад новосибирца «воскресила» прокуратура

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Суд Ленинского района Новосибирска признал мужчину без вести пропавшим по просьбе его супруги; прокуратура отменила это решение.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска отменила решение суда о признании мужчины «безвестно отсутствующим». Об этом сегодня, 19 февраля 2019 года, сообщили на сайте прокуратуры Новосибирской области.

В декабре 2018 года женщина попросила признать пропавшим без вести её супруга. Как она сообщила, с 2015 года не было известно, где находится мужчина. Она не могла с ним связаться ни в соцсетях, ни по телефону. За мужчиной числилась задолженность по уплате алиментов на содержание ребёнка. В декабре 2018 года его не смогли найти и признали без вести пропавшим.

Прокурор оспорил это решение. Стало известно, что в 2018 году новосибирец обращался в муниципальную больницу, а также приходил за новым паспортом в Новосибирске.

«Утрата связи между матерью ребёнка и должником по алиментным обязательствам сама по себе основанием для признания его пропавшим являться не может», – добавили в сообщении.

Напомним, 28 января 2019 года омичей просили помочь в поисках пропавшего новосибирца.