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Пропавшего несколько лет назад новосибирца «воскресила» прокуратура

Рубрика: общество

19.02.2019 14:43

Фото с сайта pixabay.com

Суд Ленинского района Новосибирска признал мужчину без вести пропавшим по просьбе его супруги; прокуратура отменила это решение. 

Прокуратура Ленинского района Новосибирска отменила решение суда о признании мужчины «безвестно отсутствующим». Об этом сегодня, 19 февраля 2019 года, сообщили на сайте прокуратуры Новосибирской области. 

В декабре 2018 года женщина попросила признать пропавшим без вести её супруга. Как она сообщила, с 2015 года не было известно, где находится мужчина. Она не могла с ним связаться ни в соцсетях, ни по телефону. За мужчиной числилась задолженность по уплате алиментов на содержание ребёнка. В декабре 2018 года его не смогли найти и признали без вести пропавшим.

Прокурор оспорил это решение. Стало известно, что в 2018 году новосибирец обращался в муниципальную больницу, а также приходил за новым паспортом в Новосибирске. 

«Утрата связи между матерью ребёнка и должником по алиментным обязательствам сама по себе основанием для признания его пропавшим являться не может», – добавили в сообщении.

Напомним, 28 января 2019 года омичей просили помочь в поисках пропавшего новосибирца.

Теги: поиски пропавших Прокуратура Новосибирской области

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На Новосибирск надвигается сильная метель

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сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

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вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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