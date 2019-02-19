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В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

Рубрика: общество

19.02.2019 11:37

Фото из группы «Ночной хоккейной лиги» в социальной сети «ВКонтакте»

Точная причина смерти Андрея Горохова ещё не установлена; судмедэксперты пока не разглашают информацию.

Андрей Горохов скончался из-за проблем с сердцем. Об этом Сиб.фм рассказал региональный представитель хоккейного клуба «Ударник» Андрей Мисник.

17 февраля во время матча «Ударник» – «Титаны» Андрею Горохову стало плохо. Дежурные медики оказали ему первую медицинскую помощь, но спасти хоккеиста не удалось. У него остановилось сердце. Точная причина смерти пока устанавливается, подробности неизвестны.

«Мы не имеем право разглашать информацию, пока не закончится расследование», – пояснили в пресс-службе судмедэкспертизе.

«Прощание состоится 19 февраля с 14:00 до 15:00 по улице Кропоткина, 112», – говорится в группе «Ночной хоккейной лиги» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 18 февраля 2019 года СУ СК РФ по Новосибирской области начало устанавливать обстоятельства смерти спортсмена.

Теги: хоккей медицина

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Предложить новость

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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