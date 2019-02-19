В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

Фото из группы «Ночной хоккейной лиги» в социальной сети «ВКонтакте»

Точная причина смерти Андрея Горохова ещё не установлена; судмедэксперты пока не разглашают информацию.

Андрей Горохов скончался из-за проблем с сердцем. Об этом Сиб.фм рассказал региональный представитель хоккейного клуба «Ударник» Андрей Мисник.

17 февраля во время матча «Ударник» – «Титаны» Андрею Горохову стало плохо. Дежурные медики оказали ему первую медицинскую помощь, но спасти хоккеиста не удалось. У него остановилось сердце. Точная причина смерти пока устанавливается, подробности неизвестны.

«Мы не имеем право разглашать информацию, пока не закончится расследование», – пояснили в пресс-службе судмедэкспертизе.

«Прощание состоится 19 февраля с 14:00 до 15:00 по улице Кропоткина, 112», – говорится в группе «Ночной хоккейной лиги» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 18 февраля 2019 года СУ СК РФ по Новосибирской области начало устанавливать обстоятельства смерти спортсмена.