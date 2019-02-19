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В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Рубрика: общество

19.02.2019 12:37

Фото с сайта pixabay.com

Уборщица заставила ребёнка ходить по школе разутым; классный руководитель никак не отреагировала на эту ситуацию.

Мальчик забыл сменную обувь дома, из-за чего уборщица заставила его ходить по школе в одних носках. Об этом мать ребёнка рассказала на «Флампе» под ником «dr_zarina». 

«С моим сыном такое произошло впервые. Он торопился на урок и забыл сменку. Как обычно, сын переоделся в гардеробе и пошёл в класс. По дороге к кабинету его остановила техничка. Он ей объяснил ситуацию, но она всё равно заставила его снять обувь», – написала мать мальчика в отзыве.

Также женщина добавила, что классный руководитель была в курсе произошедшего, но ничего не сделала.

«Она обвинила меня. Сказала, что это я плохая мать, раз не проследила, чтобы сын взял сменку», – пояснила женщина.

В департаменте образования мэрии Новосибирска не смогли оперативно дать информацию. Сиб.фм сделал официальный запрос в пресс-центр мэрии.

Напомним, 29 января 2019 года учитель в Бурятии заставил учеников сидеть на уроке в противогазах.

Теги: школы образование учитель

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Предложить новость

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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