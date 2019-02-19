В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

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В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носкахРубрика: общество
19.02.2019 12:37
Фото с сайта pixabay.com
Уборщица заставила ребёнка ходить по школе разутым; классный руководитель никак не отреагировала на эту ситуацию.
Мальчик забыл сменную обувь дома, из-за чего уборщица заставила его ходить по школе в одних носках. Об этом мать ребёнка рассказала на «Флампе» под ником «dr_zarina».
«С моим сыном такое произошло впервые. Он торопился на урок и забыл сменку. Как обычно, сын переоделся в гардеробе и пошёл в класс. По дороге к кабинету его остановила техничка. Он ей объяснил ситуацию, но она всё равно заставила его снять обувь», – написала мать мальчика в отзыве.
Также женщина добавила, что классный руководитель была в курсе произошедшего, но ничего не сделала.
«Она обвинила меня. Сказала, что это я плохая мать, раз не проследила, чтобы сын взял сменку», – пояснила женщина.
В департаменте образования мэрии Новосибирска не смогли оперативно дать информацию. Сиб.фм сделал официальный запрос в пресс-центр мэрии.
Напомним, 29 января 2019 года учитель в Бурятии заставил учеников сидеть на уроке в противогазах.
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